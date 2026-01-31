Main Menu

लव राशिफल 1 फरवरी- प्यार किया है चोरी-चोरी

01 Feb, 2026

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आप अपने पार्टनर के प्रति काफी केयरिंग रहेंगे। हालांकि गुस्से में कही गई बात रिश्ते

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आप अपने पार्टनर के प्रति काफी केयरिंग रहेंगे। हालांकि गुस्से में कही गई बात रिश्ते को ठेस पहुंचा सकती है। सिंगल लोग किसी पुराने जानकार की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
लव टिप: धैर्य रखें और शब्द सोच-समझकर बोलें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज का दिन प्रेम में स्थिरता और भरोसा लेकर आएगा। शादीशुदा जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सिंगल लोगों को कोई भरोसेमंद रिश्ता मिल सकता है।
लव टिप: भावनाओं को खुलकर जाहिर करें।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत ही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को राहत मिलेगी। सिंगल लोगों को सोशल मीडिया के जरिए कोई खास मिल सकता है।
लव टिप: ईमानदारी से बात करें, गलतफहमी से बचें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा। सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है।
लव टिप: अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज रोमांस और आकर्षण दोनों ही चरम पर रहेंगे। पार्टनर आपके चार्म से प्रभावित रहेगा। सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
लव टिप: अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)  आज आप रिश्ते को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। पार्टनर को आपकी भावनाओं को समझने में समय लग सकता है। सिंगल लोग किसी पुराने क्रश से दोबारा जुड़ सकते हैं।
लव टिप: ओवरथिंकिंग से बचें।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्यार में संतुलन और सौहार्द लेकर आएगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। शादी की बात आगे बढ़ सकती है।
लव टिप: छोटे-छोटे सरप्राइज़ दें।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्यार में गहराई और पैशन रहेगा, लेकिन शक और पज़ेसिवनेस परेशानी पैदा कर सकती है। सिंगल लोग किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे।
लव टिप: भरोसा बनाए रखें।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज का दिन खुशियों और मस्ती से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने या आउटिंग का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों को यात्रा के दौरान प्यार मिल सकता है।
लव टिप: खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करें।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आप रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना होगा। सिंगल लोग किसी प्रोफेशनल कनेक्शन से जुड़ सकते हैं।
लव टिप: काम और प्यार में बैलेंस रखें।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्यार में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। सिंगल लोग किसी अनोखे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे।
लव टिप: दिल की सुनें, लेकिन व्यावहारिक रहें।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आप प्यार में पूरी तरह डूबे रहेंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक और रोमांटिक पल बितेंगे। सिंगल लोगों को सोलमेट जैसा एहसास हो सकता है।
लव टिप: हकीकत से जुड़े रहना भी जरूरी है।

