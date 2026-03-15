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Daily horoscope : करियर, धन और प्रेम जीवन का पूरा हाल, ये है आज का राशिफल

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 07:49 AM

rashifal in hindi

मेष : किसी अफसर के साफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी प्राब्लम को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

मेष : किसी अफसर के साफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी प्राब्लम को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

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वृष: आम सितारा मजबूत, भागदौड़ करने पर कोई स्कीम-प्रोग्राम मैच्योर हो सकता है मगर किसी बाधा-मुश्किल के उभरने का डर बना रहेगा।

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मिथुन: सितारा पेट के लिए ढीला, इसलिए लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, सफर भी परेशानी वाला होगा, वैसे शुभ कामों में ध्यान।

कर्क: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहल दिखेगा।

सिंह : शत्रु नुकसान पहुंचाने के मामले में न तो आपका कोई लिहाज करेंगे और न ही आपके प्रति कोई साफ्ट रुख अपनाएंगे।

कन्या : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी और उसका सहयोगी रुख आपकी किसी समस्या को संवारने में इंस्ट्रूमैंटल होगा।

तुला: प्रापर्टी के किसी काम को सुलझाने के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, तेज प्रभाव बना रहेगा।

वृश्चिक: कामकाजी भागदौड़ एवं व्यस्तता बनी रहेगी, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति।

धनु : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

मकर: व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मन सफर के लिए राजी रहेगा।

कुंभ: समय खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने वाला, ध्यान रखें कि लेन-देन करते समय आपकी कोई पेमैंट न कहीं फंस जाए।

मीन : सितारा आमदन वाला, यत्न करने पर कारोबारी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ देगी, कामकाजी टूरिंग भी लाभ देगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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