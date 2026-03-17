लव राशिफल 18 मार्च- तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 18 Mar, 2026 04:50 AM
मेष लव राशिफल
आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। पार्टनर के
मेष लव राशिफल
आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। विवाहित लोगों के रिश्ते में भी मधुरता बनी रहेगी।
वृषभ लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों को लेकर पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। शाम तक स्थिति बेहतर हो सकती है।
मिथुन लव राशिफल
आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
कर्क लव राशिफल
आज अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। व्यस्तता के कारण आप पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे थोड़ी नाराजगी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप रिश्ते को प्राथमिकता दें।
सिंह लव राशिफल
प्रेम संबंधों में आज खुशियां बढ़ सकती हैं। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या बाहर समय बिताने का मौका मिल सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा और रिश्ते में रोमांस बना रहेगा।
कन्या लव राशिफल
आज का दिन प्रेम जीवन के लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है। बेहतर होगा कि आप शांति और समझदारी से बात करें। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है।
तुला लव राशिफल
आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।
वृश्चिक लव राशिफल
आज का दिन प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आप अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं।
धनु लव राशिफल
आज प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुलकर बातचीत करना जरूरी है। धैर्य से काम लेने पर रिश्ते में सुधार होगा।
मकर लव राशिफल
आज का दिन प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। विवाहित लोगों के बीच भी आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा।
कुंभ लव राशिफल
आज आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
मीन लव राशिफल
आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए भी दिन सुखद रहने वाला है।