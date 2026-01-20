लव राशिफल 21 जनवरी- दूर कहीं न जा ये दूरी कहती है पास मेरे आजा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Jan, 2026 02:30 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह और जोश बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि जल्दबाजी में भावनात्मक फैसले न लें, वरना गलतफहमी हो सकती है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्तों में स्थिरता रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी। सिंगल जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर बात करें।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। किसी पुराने मतभेद का समाधान हो सकता है। सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है। बातचीत में मधुरता रखें, तभी रिश्ता मजबूत होगा।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं थोड़ी अधिक हावी रह सकती हैं। पार्टनर की बातों को गलत समझने से बचें। विवाहित जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है लेकिन समय के साथ स्थिति सुधरेगी।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्यार में आत्मविश्वास नजर आएगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और सहयोग करेगा। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के योग हैं। अहंकार से बचें, तभी प्रेम जीवन में संतुलन रहेगा।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी जरूरी है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। सिंगल लोग जल्दबाजी में किसी रिश्ते में न पड़ें, पहले सामने वाले को समझें।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। पार्टनर के साथ खूबसूरत पल बिताने का अवसर मिलेगा। विवाहित जीवन में मधुरता बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है, किसी खास से मुलाकात संभव है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। हालांकि शक और संदेह से बचें। सिंगल लोग किसी गुप्त आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज रिश्तों में खुलापन रहेगा। पार्टनर के साथ यात्रा या घूमने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों को प्रेम में नया अनुभव मिल सकता है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, ताकि कोई गलतफहमी न हो।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में जिम्मेदारियों का असर दिख सकता है। काम की वजह से पार्टनर को समय कम दे पाएंगे। बातचीत से रिश्ते में संतुलन बनाए रखें। सिंगल लोगों के लिए दिन सामान्य है।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ताजगी महसूस होगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदलने के संकेत हैं। भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्यार में भावनात्मक गहराई रहेगी। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। अपने दिल की सुनें, लेकिन व्यावहारिकता भी बनाए रखें।