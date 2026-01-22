लव राशिफल 23 जनवरी- जिया बेकरार है छाई बहार है

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Jan, 2026 02:13 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति की ओर
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि, गुस्से या जिद से रिश्ते में खटास आ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज प्यार में स्थिरता और भरोसे की भावना मजबूत होगी। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए दिन सकारात्मक है। विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। सिंगल जातकों को पुराने प्रेम से जुड़ा कोई संदेश मिल सकता है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत आपके रिश्ते की कुंजी होगी। पार्टनर से दिल की बात खुलकर कहने का अवसर मिलेगा। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए नया कनेक्शन बनने के योग हैं।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) भावनात्मक रूप से आज आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर की छोटी बात भी आपको गहराई से प्रभावित कर सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लें। शादीशुदा लोगों के लिए पारिवारिक सहयोग प्रेम को मजबूत करेगा।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर से सरप्राइज या तारीफ मिल सकती है। सिंगल जातकों के लिए आज का दिन प्रपोज करने के लिए अनुकूल है। अहंकार से बचें, वरना रिश्ते में दूरी आ सकती है।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आप रिश्तों को लेकर ज्यादा विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। आज जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) प्रेम और संतुलन आज आपके जीवन का मुख्य विषय रहेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने के योग हैं। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उनके लिए दिन बेहद खास हो सकता है। शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आपके रिश्ते में गहराई आएगी। पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। हालांकि, शक या अधिकार की भावना से बचें। सिंगल लोगों को कोई रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पार्टनर के साथ यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है। सिंगल जातकों को आज किसी विदेशी या अलग पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आप रिश्तों में गंभीर और जिम्मेदार नजर आएंगे। पार्टनर आपकी परिपक्वता की सराहना करेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। भावनाएं व्यक्त करने में संकोच न करें।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पार्टनर के साथ विचारों का अच्छा तालमेल बनेगा। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अचानक प्रेम की शुरुआत करा सकता है। स्वतंत्रता और भरोसे के बीच संतुलन बनाए रखें।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आपका दिल बेहद कोमल और भावुक रहेगा। पार्टनर से गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। पुराने गिले-शिकवे खत्म हो सकते हैं। सिंगल लोगों को आज सच्चे प्रेम की अनुभूति हो सकती है।