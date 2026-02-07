लव राशिफल 8 फरवरी- दिल परदेसी हो गया...

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Feb, 2026 12:44 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आप अपने प्यार को लेकर काफ़ी उत्साहित रहेंगे। पार्टनर के साथ खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। हालांकि गुस्से या जल्दबाज़ी में कही गई बात रिश्ते को चोट पहुंचा सकती है। सिंगल लोगों के लिए नया आकर्षण संभव है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुकून भरा रहेगा। सिंगल वृषभ राशि वालों को पुराने रिश्ते की याद आ सकती है, लेकिन वर्तमान पर ध्यान देना बेहतर होगा।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर किसी बात को लेकर मन में उलझन है, तो उसे साफ़ शब्दों में कहें। लव पार्टनर के साथ हल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन बातचीत से समाधान निकल आएगा। सिंगल लोगों को ऑनलाइन या सोशल सर्कल से कोई खास मिल सकता है।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं गहरी रहेंगी। आप पार्टनर से ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे, लेकिन असुरक्षा से बचें। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। सिंगल लोगों के लिए आज आत्ममंथन का दिन है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज का दिन रोमांस से भरा रह सकता है। पार्टनर आपके आत्मविश्वास और आकर्षण से प्रभावित रहेगा। डेट या खास मुलाकात के योग हैं। सिंगल सिंह राशि वालों के लिए कोई नया व्यक्ति दिल में जगह बना सकता है।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आप रिश्ते में व्यावहारिक रहेंगे। पार्टनर आपकी समझदारी की सराहना करेगा, लेकिन ज़्यादा आलोचना करने से बचें। सिंगल लोगों को किसी पुराने मित्र के प्रति भावनाएं महसूस हो सकती हैं।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। सिंगल तुला राशि वालों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाज़ी न करें।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्यार में गहराई और जुनून रहेगा। पार्टनर के प्रति भावनाएं तीव्र होंगी, लेकिन शक या नियंत्रण की भावना से बचें। सिंगल लोगों को कोई रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में खुलापन और खुशी रहेगी। पार्टनर के साथ हंसी-मज़ाक और हल्का-फुल्का समय बितेगा। सिंगल धनु राशि वालों को किसी अलग सोच वाले व्यक्ति से आकर्षण हो सकता है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर रहेंगे। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। शादीशुदा लोगों को काम और रिश्ते में संतुलन बनाना होगा। सिंगल लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज दोस्ती और प्यार का खूबसूरत मेल देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ आप खुद को सहज महसूस करेंगे। सिंगल कुंभ राशि वालों के लिए अचानक प्रेम का योग है, जो दिल को छू सकता है।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज का दिन रोमांटिक और भावनात्मक रहेगा। पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होगा। सिंगल मीन राशि वालों को सच्चे प्रेम की अनुभूति हो सकती है, लेकिन कल्पनाओं में ज़्यादा न खोएं।