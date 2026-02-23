लव राशिफल 24 फरवरी- अपना बना ले मुझे साजना

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Feb, 2026 06:50 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें। शाम का समय रोमांटिक रहेगा।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। सिंगल लोग किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। विश्वास बनाए रखना जरूरी है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज संवाद आपके रिश्ते की कुंजी है। गलतफहमियों को तुरंत दूर करें। सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से नए संबंध बनने के योग हैं। प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। परिवार की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सिंगल जातकों को धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज रोमांस चरम पर रहेगा। पार्टनर के साथ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन आकर्षक प्रस्ताव लेकर आ सकता है। अहंकार को रिश्ते में स्थान न दें।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में संतुलन जरूरी है। पार्टनर को समय दें। काम की व्यस्तता रिश्ते पर प्रभाव डाल सकती है। सिंगल लोगों को किसी सहकर्मी से आकर्षण हो सकता है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम में मधुरता रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं। विवाह प्रस्ताव भी आ सकता है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज गहरी भावनाएं उभर सकती हैं। पुराने प्रेमी से संपर्क संभव है। रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें। शक और संदेह से दूरी रखें। सिंगल लोग किसी रहस्यमय व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ यात्रा या बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों को आज सकारात्मक संकेत मिलेंगे। खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज थोड़ा संयम रखें। प्रेम जीवन में धैर्य जरूरी है। पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से समाधान संभव है। सिंगल लोगों को अभी सही समय का इंतजार करना चाहिए।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। सिंगल जातकों को अचानक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। दिल की सुनें, लेकिन समझदारी भी रखें।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज रोमांटिक भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन खास हो सकता है। कोई गुप्त प्रशंसक सामने आ सकता है।