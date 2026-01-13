Maa Vaishno Devi : मकर संक्रांति पर खुलेंगे पुरानी गुफा के कपाट

Edited By Prachi Sharma,Updated: 13 Jan, 2026 07:51 AM
कटड़ा (अमित): वैष्णो देवी भवन पर पुरानी गुफा के कपाट 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बुधवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ खोले जाएंगे। इस मौके पर श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को उस समय ही पुरानी गुफा से दर्शन करने का मौका मिलेगा, जब भवन में श्रद्धालुओं की कतारों में गिरावट होगी।