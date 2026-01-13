Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Maa Vaishno Devi : मकर संक्रांति पर खुलेंगे पुरानी गुफा के कपाट

Maa Vaishno Devi : मकर संक्रांति पर खुलेंगे पुरानी गुफा के कपाट

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 07:51 AM

maa vaishno devi

कटड़ा (अमित): वैष्णो देवी भवन पर पुरानी गुफा के कपाट 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बुधवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ खोले जाएंगे। इस मौके पर श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

कटड़ा (अमित): वैष्णो देवी भवन पर पुरानी गुफा के कपाट 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बुधवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ खोले जाएंगे। इस मौके पर श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को उस समय ही पुरानी गुफा से दर्शन करने का मौका मिलेगा, जब भवन में श्रद्धालुओं की कतारों में गिरावट होगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!