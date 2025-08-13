Masik Shivratri 2025: कब मनाई जाएगी मासिक शिवरात्रि? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और विशेष योग

Masik Shivratri 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह दिन देवों के देव महादेव की पूजा के लिए बहुत शुभ और खास माना जाता है। भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि 21 अगस्त को मनाई...

Masik Shivratri 2025 Shubh Muhurat मासिक शिवरात्रि शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 22 अगस्त को दिन में 11 बजकर 55 मिनट पर होगी। शिव जी की पूजा निशा काल को जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 21 अगस्त को रखा जाएगा। साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन निशा काल में पूजा करने का समय रात 12 बजकर 02 मिनट से 12 बजकर 46 मिनट तक रहेगा।





Masik Shivratri 2025 Shubh Yog मासिक शिवरात्रि शुभ योग

भाद्रपद शिवरात्रि पर अभिजीत मुहूर्त और पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। माना जाता है कि इस दौराना शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।