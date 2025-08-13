Main Menu

  • Masik Shivratri 2025: कब मनाई जाएगी मासिक शिवरात्रि? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और विशेष योग

Edited By Sarita Thapa,Updated: 14 Aug, 2025 07:07 AM

masik shivratri 2025

Masik Shivratri 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह दिन देवों के देव महादेव की पूजा के लिए बहुत शुभ और खास माना जाता है। भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि 21 अगस्त को मनाई...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Masik Shivratri 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह दिन देवों के देव महादेव की पूजा के लिए बहुत शुभ और खास माना जाता है। भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि 21 अगस्त को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है और मन की हर मुराद पूरी होती है। साथ ही अविवाहित कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त और विशेष योग के बारे में-

PunjabKesari Masik Shivratri

Masik Shivratri 2025 Shubh Muhurat मासिक शिवरात्रि शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 22 अगस्त को दिन में 11 बजकर 55 मिनट पर होगी। शिव जी की पूजा निशा काल को जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 21 अगस्त को रखा जाएगा। साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन निशा काल में पूजा करने का समय रात 12 बजकर 02 मिनट से 12 बजकर 46 मिनट तक रहेगा।

PunjabKesari Masik Shivratri

Masik Shivratri 2025 Shubh Yog मासिक शिवरात्रि शुभ योग
भाद्रपद शिवरात्रि पर अभिजीत मुहूर्त और पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। माना जाता है कि इस दौराना शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और  मोक्ष की प्राप्ति होती है।

PunjabKesari Masik Shivratri

 

 

