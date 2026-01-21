भक्तों और शक्तिपीठ के बीच टूटी डिजिटल डोर, माता चिंतपूर्णी मंदिर लाइव दर्शन के लिए करना होगा इंतजार

Edited By Sarita Thapa,Updated: 21 Jan, 2026 10:50 AM
Mata Chintpurni mandir Online Darshan Paus : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के भक्तों के लिए एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को घर बैठे दर्शन कराने के लिए शुरू की गई यूट्यूब लाइव दर्शन सेवा वर्तमान में तकनीकी कारणों से बाधित हो गई है। आस्था और तकनीक के इस दौर में जहां भक्त सात समंदर पार से भी माता रानी की आरती और दर्शनों का लाभ उठाते थे, वहीं अब चिंतपूर्णी मंदिर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर सन्नाटा पसरा है।
पिछले कुछ दिनों से मंदिर के यूट्यूब चैनल पर माता रानी के लाइव दर्शन और सुबह-शाम की दिव्य आरती का प्रसारण पूरी तरह बंद पड़ा है। इस तकनीकी खराबी ने न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं, बल्कि विदेशों में बैठे उन लाखों भक्तों को भी निराश कर दिया है, जिनकी दिनचर्या मां के ऑनलाइन दर्शनों से शुरू होती थी।
आरती के समय चैनल ऑफलाइन रहने के कारण श्रद्धालुओं में मंदिर प्रबंधन के प्रति रोष बढ़ रहा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह समस्या किसी तकनीकी खराबी के कारण है या इंटरनेट और प्रबंधन की किसी लापरवाही की वजह से। दूर-दराज के भक्तों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस सेवा को 'प्रायोरिटी' पर ठीक किया जाए ताकि आस्था की यह डिजिटल कड़ी फिर से जुड़ सके।
