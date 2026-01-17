Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mauni Amavasya 2026 : आने वाली 7 पुश्तें रहेंगी खुश, मौनी अमावस्या पर जरूर करें ये विशेष दान

Mauni Amavasya 2026 : आने वाली 7 पुश्तें रहेंगी खुश, मौनी अमावस्या पर जरूर करें ये विशेष दान

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 12:15 PM

mauni amavasya 2026

Mauni Amavasya 2026 :  माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या का पर्व दान-पुण्य और पवित्र स्नान के लिए विशेष योग लेकर आ रहा है।...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Mauni Amavasya 2026 :  माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या का पर्व दान-पुण्य और पवित्र स्नान के लिए विशेष योग लेकर आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किया गया गुप्त दान न केवल जातक के पापों का नाश करता है, बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए सुख-समृद्धि के द्वार भी खोल देता है। आइए विस्तार से जानते हैं मौनी अमावस्या 2026 की तिथि, गुप्त दान का महत्व और वे वस्तुएं जिनका दान करना आपके भाग्य को बदल सकता है।

Mauni Amavasya 2026

इन चीजों का दान चमकाएगा भाग्य

और ये भी पढ़े

तिल और गुड़ का दान
माघ के महीने में तिल का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है। काले तिल का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गुड़ का दान जीवन में मिठास लाता है और मान-सम्मान में वृद्धि करता है।

 गर्म वस्त्र और कंबल
कड़कड़ाती ठंड में किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र, कंबल या जूते-चप्पल दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वस्त्र दान करने से जातक को मृत्यु के पश्चात यमलोक के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता।

Mauni Amavasya 2026

अनाज का दान 
अन्न दान को 'महादान' कहा गया है। मौनी अमावस्या पर सप्तधान्य जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, चना आदि का दान करने से घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं।

घी और शहद
शुद्ध देसी घी का दान शारीरिक स्वास्थ्य और तेज प्रदान करता है। विशेषकर मौनी अमावस्या पर मंदिर में घी का दीप दान करने से जीवन का अंधकार दूर होता है।

 जलपात्र और स्वर्ण 
यदि सामर्थ्य हो तो पीतल या तांबे के पात्र का दान करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूक्ष्म रूप में स्वर्ण दान भी किया जा सकता है, जो व्यक्ति के 'राजयोग' को सक्रिय करता है।

Mauni Amavasya 2026

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!