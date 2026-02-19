Main Menu

Holashtak 2026 : होलाष्टक में ग्रहों की कड़ी नजर, इन राशि वालों को रहना होगा Alert !

holashtak 2026

Holashtak 2026 : होली का त्योहार खुशियों और रंगों का संगम है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के ठीक 8 दिन पहले का समय बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। इस अवधि को होलाष्टक कहा जाता है।

Holashtak 2026 : होली का त्योहार खुशियों और रंगों का संगम है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के ठीक 8 दिन पहले का समय बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। इस अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। साल 2026 में होलाष्टक को लेकर ज्योतिषियों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि इस बार ग्रहों की स्थिति काफी उग्र और जटिल दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं कि होलाष्टक 2026 में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और किन राशि वालों को विशेष रूप से अलर्ट रहने की जरूरत है।

Holashtak 2026

ग्रहों की कड़ी नजर-
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, होलाष्टक के हर दिन एक ग्रह का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को गुरु, द्वादशी को बुध, त्रयोदशी को मंगल और चतुर्दशी को शुक्र अपनी सात्विकता खोकर उग्र हो जाते हैं। इस बार 26 फरवरी 2026 के आसपास बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। बुध बुद्धि और व्यापार के कारक हैं, इनके वक्री होने से निर्णय लेने में भ्रम और आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। फरवरी के मध्य में शुरू हुआ अग्नि पंचक होलाष्टक के दौरान भी प्रभावी रहेगा, जिससे दुर्घटनाओं और विवादों की आशंका बनी रहती है।

इन 5 राशि वालों को रहना होगा Alert 

मेष राशि 
मेष राशि के जातकों के लिए यह 8 दिन काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में कोई नया निवेश न करें, वरना कानूनी उलझनों में फंस सकते हैं।  अपने गुस्से पर काबू रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

Holashtak 2026

वृषभ राशि
इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य और वित्त के मामले में सचेत रहना होगा। धन हानि के योग बन रहे हैं। किसी को उधार देने से बचें। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। परिवार में छोटे-मोटे झगड़े बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं।

 कन्या राशि
बुध के वक्री होने का सबसे ज्यादा असर कन्या राशि पर पड़ेगा। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। वाणी में कड़वाहट आ सकती है जिससे आपके करीबी आपसे नाराज हो सकते हैं। करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला 3 मार्च तक टाल दें।

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मानसिक अशांति का समय है। अज्ञात भय और नकारात्मक विचार मन को परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं से सावधान रहें, वे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। निवेश के मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें।

मीन राशि 
मीन राशि के जातकों को निजी जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से दरार आ सकती है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।

Holashtak 2026
 

