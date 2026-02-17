Kumbh Rashifal 18 February : आज कुम्भ वालों पर बरसेगी कृपा या बढ़ेगी जिम्मेदारी ?

Kumbh Rashifal 18 February : 18 फरवरी, 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत ही संतुलित दिन रहने वाला है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो वर्तमान में आपकी ही राशि या आपके महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है...

Kumbh Rashifal 18 February : 18 फरवरी, 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत ही संतुलित दिन रहने वाला है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो वर्तमान में आपकी ही राशि या आपके महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि— क्या आज आप पर कृपा बरसेगी या जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा ? सितारों की स्थिति बताती है कि आज आपके लिए 'कृपा' और 'जिम्मेदारी' एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'कर्म प्रधान' है। शनि की प्रधानता के कारण आज आपको परिवार या कार्यस्थल पर कुछ ऐसे काम सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें दूसरे लोग करने से कतरा रहे थे। यह एक परीक्षा की तरह होगा। जैसे ही आप इन जिम्मेदारियों को पूरे मन से स्वीकार करेंगे, राहु और बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपके लिए अप्रत्याशित लाभ के द्वार खोल देगी। जिसे आप बोझ समझ रहे हैं, वही भविष्य में आपकी उन्नति का मार्ग बनेगा।

करियर और कार्यक्षेत्र

कुंभ राशि के लोग अपनी मौलिकता के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही खूबी आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। ऑफिस में आज आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी विशेषज्ञता से थोड़ा अलग हो। इसे जिम्मेदारी न समझकर 'अवसर' समझें। आज आपकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण सहकर्मी आपसे सलाह लेने आएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। यदि आप आईटी, वैज्ञानिक अनुसंधान या डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन किसी बड़े ब्रेकथ्रू का है। 2026 का यह साल आपको डिजिटल दुनिया में बड़ी पहचान दिला सकता है।

आर्थिक स्थिति और निवेश

धन के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में कृपा बरसाने के मूड में हैं। किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आज सकारात्मक मोड़ आ सकता है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो आज उसे वापस मांगने का सही समय है। कृपा बरसने के साथ-साथ जिम्मेदारियों के कारण कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की शिक्षा या स्वास्थ्य पर धन व्यय हो सकता है। इसे 'शुभ व्यय' मानें। आज आप लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। आपकी वित्तीय दूरदर्शिता आज आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध

कुंभ राशि वालों के लिए आज रिश्तों में 'गहराई' और 'परिपक्वता' आएगी। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। आज आप दोनों मिलकर घर की किसी बड़ी जिम्मेदारी का हल निकालेंगे। शाम का समय सुखद रहेगा। जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आज अपने पार्टनर की ओर से कोई खास उपहार या सरप्राइज मिल सकता है। आज की कृपा आपके रिश्ते में विश्वास को बढ़ाएगी। आज आप किसी सामाजिक कार्य में सक्रिय भाग ले सकते हैं। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

कुंभ राशि के जातकों को अक्सर नसों या पैरों में दर्द की समस्या रहती है। आज स्वास्थ्य के मामले में आपको 'अनुशासन' की जिम्मेदारी लेनी होगी। आज आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ चल सकते हैं, जिससे मानसिक थकान महसूस हो सकती है। 10-15 मिनट का मौन या ध्यान आपके लिए अनिवार्य है। दिन के पहले हिस्से में आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन शाम तक थकान महसूस होगी। पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के खाने से बचें। चूंकि कुंभ एक वायु तत्व की राशि है, इसलिए आज प्राणायाम करना आपके फेफड़ों और रक्त संचार के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

शिक्षा और विद्यार्थी

छात्रों के लिए आज का दिन 'मेहनत और परिणाम' का है। आज आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। जटिल विषयों को समझने में आपको सफलता मिलेगी। जो छात्र किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज किसी अनुभवी शिक्षक या मेंटर की कृपा प्राप्त होगी, जो उनके करियर की दिशा बदल सकता है।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

शनि देव की आराधना: आज शाम के समय "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें।

दीप दान: किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

जरूरतमंदों की मदद: आज किसी विकलांग व्यक्ति या जरूरतमंद को जूते, चप्पल या काले रंग की वस्तु दान करें।

पक्षियों की सेवा: सात प्रकार के अनाज (सतनाजा) पक्षियों को खिलाएं।

शुभ अंक, रंग और समय

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी नीला (Electric Blue), बैंगनी और गहरा हरा।

शुभ अंक (Lucky Number): 11, 8 और 2।

