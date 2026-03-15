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Mesh Rashifal 16 March : मेष राशि के लिए शुभ संकेत, 16 मार्च को चमकेगा भाग्य और मिलेगी सफलता

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 12:31 AM

mesh rashifal 16 march

Mesh Rashifal 16 March : मेष राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति इस समय आपके पक्ष में है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। मंगल का प्रभाव...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Mesh Rashifal 16 March : मेष राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति इस समय आपके पक्ष में है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता को प्रखर करेगी।

सामान्य अवलोकन:
16 मार्च को मेष राशि के जातकों के लिए विजय और समृद्धि का योग बन रहा है। यदि आप पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या करियर में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे थे, तो आज का सूर्योदय आपके लिए सकारात्मकता लेकर आएगा। आपकी संवाद शैली और कार्यकुशलता आज दूसरों को प्रभावित करेगी, जिससे सामाजिक और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आपका सम्मान बढ़ेगा।

करियर और व्यापार:
मेष राशि के व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। यदि आप पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज इस दिशा में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा। जो लोग नए स्टार्टअप या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, उनके लिए निवेश करने का यह सही समय है। विदेशी संपर्कों से लाभ होने की प्रबल संभावना है। विशेषकर धातु, निर्माण और तकनीक से जुड़े व्यवसायियों को बड़ा मुनाफा हो सकता है। छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है। यदि आपकी कोई परीक्षा है, तो परिणाम आपके पक्ष में आने के संकेत हैं।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 16 मार्च का दिन अत्यंत शुभ है। धन संचय के नए रास्ते खुलेंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी को उधार दिया था, तो आज उसके वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए सितारे आपके अनुकूल हैं लेकिन सलाह दी जाती है कि किसी विशेषज्ञ से विमर्श जरूर करें। सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन यह आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि आय के स्रोत भी मजबूत रहेंगे।

 पारिवारिक और प्रेम जीवन: संबंधों में मधुरता
घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके रिश्तों में गहराई और स्पष्टता लाएगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि कोई पुराना मनमुटाव था, तो वह आज समाप्त हो जाएगा। शाम को आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं। जो जातक सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए विवाह की चर्चा शुरू करने का यह एक आदर्श दिन है।
संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिहाज से आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलने के योग हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए सुबह योग और ध्यान का सहारा लें। अधिक उत्साह में आकर भारी शारीरिक श्रम से बचें, ताकि मांसपेशियों में खिंचाव न आए। खान-पान में अनुशासन बनाए रखें।

क्या करें और क्या न करें ?

क्या करें:
सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही किसी नए काम की शुरुआत करें।
जरूरतमंदों को लाल रंग की वस्तु या अन्न का दान करें।

क्या न करें:

आज के दिन किसी से भी वाद-विवाद या क्रोध न करें, क्योंकि यह आपकी बनी-बनाई सफलता में बाधा डाल सकता है।
जल्दबाजी में कोई भी कानूनी दस्तावेज साइन न करें।
अहंकार (Ego) को अपने निर्णयों के बीच न आने दें।

ज्योतिषीय उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ: हनुमान जी की आराधना से मेष राशि वालों के सभी संकट दूर होते हैं और साहस में वृद्धि होती है।
गाय को गुड़ खिलाएं: इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और धन की प्राप्ति सुगम होती है।
तांबे का उपयोग: आज के दिन तांबे के पात्र से पानी पीना आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों के लिए उत्तम रहेगा।
 

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