Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में खुशियां देंगी दस्तक

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 07:47 AM

rashifal in hindi

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर शीत वस्तुएं परहेज के साथ इस्तेमाल करें

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर शीत वस्तुएं परहेज के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि गले में खराबी रहने का डर रहेगा।

वृष: सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला, इसलिए किसी भी नए यत्न को हाथ में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके सिरे चढ़ने की आशा न होगी।

मिथुन: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, कारोबारी टूरिंग प्रोग्रामिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।

कर्क: किसी बड़े व्यक्ति के रुख में सॉफ्टनैस के कारण आपकी कोई सरकारी समस्या सैटल होने के करीब पहुंच सकती है।

सिंह : आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान, कोई स्कीम सिरे चढ़ सकती है।

कन्या : पेट तथा खान-पान के मामले में अटैंटिव रहना सही रहेगा, न तो उधारी में फंसें और न ही अपनी पेमैंट किसी के नीचे फंसने दें।

तुला: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

वृश्चिक: डावांडोल तथा अस्थिर मन स्थिति के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने से डरेंगे, नुकसान का भी डर।

धनु :  कामकाजी साथियों के साथ मेलजोल फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें।

मकर: कोर्ट-कचहरी में जाने पर आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई होगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।

कुंभ: आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी मामलों में व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।

मीन : मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर तथा कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

