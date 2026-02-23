Main Menu

    3. | नेपाल में बड़ा सड़क हादसा: काठमांडू जा रही बस त्रिशूली नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत

नेपाल में बड़ा सड़क हादसा: काठमांडू जा रही बस त्रिशूली नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 08:29 AM

bus accident in nepal kathmandu falls into trishuli river 18 people killed

नेपाल में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। पोखरा से काठमांडू जा रही यात्रियों से भरी एक बस धादिंग जिले में त्रिशूली नदी में जा गिरी। हादसा रात करीब 1:15 से 1:30 बजे के बीच पृथ्वी राजमार्ग पर गजुरी के पास हुआ। बस...

Nepal bus accident: नेपाल में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। पोखरा से काठमांडू जा रही यात्रियों से भरी एक बस धादिंग जिले में त्रिशूली नदी में जा गिरी। हादसा रात करीब 1:15 से 1:30 बजे के बीच पृथ्वी राजमार्ग पर गजुरी के पास हुआ। बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे।

यह दुर्घटना बेनिघाट रोरांग ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड-3 स्थित चिनाधारा-चारौंदी इलाके में हुई, जो काठमांडू से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम में है। अंधेरे और तेज बहाव के बीच बस सीधे नदी में गिर गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जिला ट्रैफिक पुलिस कार्यालय धादिंग के प्रमुख शिशिर थापा के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता बिष्णु प्रसाद भट्ट ने बताया कि अब तक 17 शव घटनास्थल से निकाले जा चुके हैं और 28 घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। हाईवे रेस्क्यू मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुरी ने कहा कि घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

PunjabKesari

राहत और बचाव कार्य में नेपाल आर्मी, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। हालांकि रात के समय हादसा होने और नदी के तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

इस हादसे में एक न्यूजीलैंड के पुरुष यात्री की भी मौत हुई है, जबकि एक जापानी और एक डच महिला घायल बताई जा रही हैं। विदेशी नागरिकों के शामिल होने से यह घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन गई है।

पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती आशंका है कि तेज रफ्तार बस हादसे की वजह हो सकती है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

