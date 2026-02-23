Stock Market 23 February: शेयर बाजार में तूफानी तेजी, निफ्टी 25,754 के पार

सोमवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। वीकेंड की सुस्ती के बाद जब आज बाजार खुला, तो निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। पिछले हफ्ते की तेजी को बरकरार रखते हुए दलाल स्ट्रीट ने आज एक बार फिर 'हरे निशान' के साथ अपनी पारी शुरू की है।...

नेशनल डेस्क: सोमवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। वीकेंड की सुस्ती के बाद जब आज बाजार खुला, तो निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। पिछले हफ्ते की तेजी को बरकरार रखते हुए दलाल स्ट्रीट ने आज एक बार फिर 'हरे निशान' के साथ अपनी पारी शुरू की है। शुरुआती घंटी बजते ही खरीदारों ने बाजार को नई ऊंचाइयों की ओर धकेलना शुरू कर दिया।

बाजार का ताजा हाल: Sensex और Nifty में जबरदस्त उछाल

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन BSE का 30 शेयरों वाला Sensex मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन देखते ही देखते इसने रफ्तार पकड़ ली। सुबह करीब सवा नौ बजे तक सेंसेक्स 446 अंकों की छलांग लगाकर 83,261 के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी पीछे नहीं रहा; इसने 154 अंकों की मजबूती दिखाते हुए 25,725 का आंकड़ा छू लिया। बाजार की इस शुरुआती हलचल ने साफ कर दिया कि निवेशकों का भरोसा बैंकिंग और हैवीवेट शेयरों पर बना हुआ है।

दिग्गज शेयरों में मची है होड़

आज के कारोबार में जहां एक तरफ खरीदारी का बोलबाला है, वहीं कुछ शेयरों में मुनाफावसूली भी देखी जा रही है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े नाम आज बाजार को ऊपर ले जाने में इंजन का काम कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस के शेयरों में भी अच्छी चमक देखी जा रही है। दूसरी तरफ, IndiGoऔर एशियन पेंट्स जैसे कुछ स्टॉक्स आज थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं और लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं।

पिछले हफ्ते का खुमार अब भी बरकरार

बाजार में आज जो तेजी दिख रही है, उसकी नींव पिछले शुक्रवार को ही पड़ गई थी। बीते कारोबारी सत्र में भी सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ ही बंद हुए थे। पिछले हफ्ते एनटीपीसी और एलएंडटी जैसे शेयरों ने निवेशकों की झोली भरी थी, जबकि आईटी सेक्टर के कुछ शेयरों ने थोड़ी मायूसी दी थी। आज भी मिडकैप और बैंकिंग इंडेक्स में जो जोश दिख रहा है, उसने छोटे निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कुल मिलाकर, सोमवार की यह शुरुआत बाजार के लिए एक शुभ संकेत मानी जा रही है।