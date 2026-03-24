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Mesh Rashifal 26 March : सावधान मेष राशि ! 26 मार्च को इन 3 गलतियों से बचें, वरना हाथ से निकल जाएगा सुनहरा मौका

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 26 march

Mesh Rashifal 26 March : मेष राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन आकाशमंडल में ग्रहों की एक ऐसी विशेष स्थिति लेकर आ रहा है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। मंगल की ऊर्जा और चंद्रमा की गोचर स्थिति आपको एक सुनहरा मौका देने वाली है...

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Mesh Rashifal 26 March : मेष राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन आकाशमंडल में ग्रहों की एक ऐसी विशेष स्थिति लेकर आ रहा है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। मंगल की ऊर्जा और चंद्रमा की गोचर स्थिति आपको एक सुनहरा मौका देने वाली है लेकिन ज्योतिषीय गणना कहती है कि इस मौके के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो हाथ आई सफलता रेत की तरह फिसल सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वह कौन सी 3 गलतियाँ हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है और कैसा रहेगा आपका पूरा दिन।

पहली गलती- वाणी पर नियंत्रण खोना और अनावश्यक क्रोध
मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो आपको साहसी तो बनाता है लेकिन कभी-कभी अत्यधिक आक्रामक भी कर देता है। 26 मार्च को चंद्रमा की स्थिति आपके चतुर्थ और दशम भाव को प्रभावित कर सकती है, जिससे कार्यस्थल या घर पर तनाव की स्थिति बन सकती है। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों या घर के बड़ों के साथ बहस में उलझ सकते हैं। आपकी एक कड़वी बात आपके बने-बनाये काम को बिगाड़ सकती है। आज मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। यदि कोई आपकी आलोचना करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे सुनें। याद रखें, एक पल का गुस्सा आपके भविष्य के बेहतरीन अवसर को खत्म कर सकता है।

 दूसरी गलती- जल्दबाजी में निवेश या वित्तीय निर्णय लेना
26 मार्च को ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आपको कोई लुभावना शॉर्टकट ऑफर किया जा सकता है। चाहे वह शेयर बाजार हो, व्यापार में कोई नई डील हो या जमीन-जायदाद का मामला। मेष राशि वाले स्वभाव से थोड़े उतावले होते हैं। आज के दिन बिना कागजी कार्यवाही पूरे किए या बिना विशेषज्ञों की सलाह के कहीं भी धन निवेश करना भारी पड़ सकता है। अगर कोई आपको 'रातों-रात अमीर' बनने का सपना दिखाए, तो उससे दूर रहें। आज सोच-समझकर कदम बढ़ाना ही आपकी जीत सुनिश्चित करेगा।

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तीसरी गलती- स्वास्थ्य और आलस्य को नजरअंदाज करना
अक्सर मेष राशि के लोग जब काम में डूबते हैं, तो अपनी सेहत भूल जाते हैं। 26 मार्च को आपकी ऊर्जा का स्तर उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। यदि आप इस दिन महत्वपूर्ण मीटिंग या काम को आलस्य के कारण टालते हैं, तो वह 'सुनहरा मौका' किसी और की झोली में जा सकता है। साथ ही, खान-पान में लापरवाही आपको पेट संबंधी समस्या दे सकती है। सुबह की शुरुआत योग या ध्यान से करें। सक्रिय रहें और अपने पेंडिंग कामों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।

कैसा रहेगा आपका दिन ? 

करियर और व्यापार
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत पर सबकी नजर रहेगी। अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज के दिन की गई मेहनत भविष्य के द्वार खोल सकती है। व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद का समय लाभप्रद है। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों के मामले में आज का दिन भावुक रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। बस याद रखें, शक और गलतफहमी को अपने बीच न आने दें।

विद्यार्थी वर्ग
छात्रों के लिए यह समय अपनी एकाग्रता बढ़ाने का है। सोशल मीडिया और फालतू की गपशप आपका समय बर्बाद कर सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आज कोई अच्छी खबर या सही मार्गदर्शन मिल सकता है।

26 मार्च के लिए विशेष उपाय 

हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे आपके क्रोध पर नियंत्रण रहेगा।
लाल वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या लाल कपड़ा दान करना शुभ रहेगा।
पक्षियों को दाना: घर की छत पर या बाहर पक्षियों को बाजरा या अनाज डालें।
आज का मंत्र: "ॐ अं अंगारकाय नमः" — इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होंगे।


 

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