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Mithun Rashifal 19 March : दोहरी खुशी या दुविधा ? मिथुन राशि वालों के लिए 19 मार्च लेकर आ रहा है भाग्य का बड़ा मोड़

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 01:10 AM

mithun rashifal 19 march

बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के लिए 19 मार्च 2026 का दिन किसी 'रोलर-कोस्टर' सवारी से कम नहीं रहने वाला है। अंतरिक्ष में ग्रहों की विशेष स्थिति आज आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने की तैयारी कर रही है।

Mithun Rashifal 19 March : बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के लिए 19 मार्च 2026 का दिन किसी 'रोलर-कोस्टर' सवारी से कम नहीं रहने वाला है। अंतरिक्ष में ग्रहों की विशेष स्थिति आज आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने की तैयारी कर रही है। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से ही Dual Nature वाले होते हैं, और आज की ग्रह स्थिति आपके इस स्वभाव को और अधिक सक्रिय करेगी। एक तरफ जहाँ भाग्य के द्वार खुलते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्णय आपको दुविधा के भंवर में डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए क्या संकेत दे रहा है।

करियर और पेशेवर जीवन
मिथुन राशि के कामकाजी लोगों के लिए आज का दिन 'अवसरों का पिटारा' साबित हो सकता है। यदि आप पिछले कई महीनों से किसी Promotion या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो आज वह प्रतीक्षा समाप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी तर्कशक्ति और Communication Skills की सराहना होगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या जिनका व्यापार विदेशों से जुड़ा है, उन्हें आज कोई बड़ा Contract मिल सकता है। सफलता के साथ-साथ आज आपके सामने दो विकल्प आ सकते हैं। एक तरफ सुरक्षित वर्तमान नौकरी और दूसरी तरफ जोखिम भरा लेकिन आकर्षक नया अवसर। यहां आपको जल्दबाजी के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'सोच-समझकर निवेश' करने का है। पुराने किसी निवेश से उम्मीद से अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो आज तकादा करने पर वह वापस मिल सकता है। सुख-सुविधाओं और गैजेट्स पर धन खर्च होने की संभावना है। मिथुन राशि वालों को आज इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना चाहिए, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। आज जोखिम भरे निवेशों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। चंद्रमा की स्थिति मन को चंचल रखेगी, जिससे आप गलत निर्णय ले सकते हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मिले-जुले परिणामों' वाला रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपकी दोहरी मानसिकता उन्हें भ्रमित कर सकती है। स्पष्ट बात करना आज आपके रिश्ते को बचाएगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए शाम का समय सुखद रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है। बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन अंतिम निर्णय पर पहुंचने में समय लगेगा।

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स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आज आप 'क्या करें और क्या न करें' की स्थिति में रहेंगे, जिससे मानसिक थकावट और सिरदर्द हो सकता है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए आज आपको बदलते मौसम और धूल-मिट्टी से बचकर रहना चाहिए। सांस संबंधी कोई पुरानी परेशानी उभर सकती है। आज कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करें। संगीत सुनना आपके तनाव को कम करने में जादुई भूमिका निभाएगा।

पारिवारिक जीवन
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सकारात्मक रहेगा। घर के बुजुर्गों का सहयोग आपको किसी बड़े संकट से बाहर निकाल सकता है। बच्चों की शिक्षा या करियर को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। शाम को किसी पुराने मित्र के अचानक मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी।

19 मार्च के लिए मिथुन राशि के विशेष ज्योतिषीय उपाय
भगवान गणेश की आराधना: आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।

हरे रंग का प्रयोग: आज अपनी वेशभूषा में हरे रंग को शामिल करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

गाय को पालक खिलाएं: बुधवार और बुध प्रधान दिनों में गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलता है।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक : 5 और 3

शुभ रंग : हल्का हरा और पीला 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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