Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mithun Rashifal 26 March : क्या 26 मार्च को मिथुन राशि वालों को मिलेगा कोई शुभ समाचार ? सितारों ने कर दिया है इशारा

Mithun Rashifal 26 March : क्या 26 मार्च को मिथुन राशि वालों को मिलेगा कोई शुभ समाचार ? सितारों ने कर दिया है इशारा

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 01:10 AM

mithun rashifal 26 march

Mithun Rashifal 26 March : मिथुन राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन बौद्धिक क्षमताओं के प्रदर्शन और संवाद के कौशल को निखारने वाला होगा। आपकी राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, तर्क और संचार का कारक है। इस विशेष दिन ग्रहों की स्थिति आपके तृतीय...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Mithun Rashifal 26 March : मिथुन राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन बौद्धिक क्षमताओं के प्रदर्शन और संवाद के कौशल को निखारने वाला होगा। आपकी राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, तर्क और संचार का कारक है। इस विशेष दिन ग्रहों की स्थिति आपके तृतीय भाव  और एकादश भाव के बीच एक मजबूत संबंध बना रही है। अर्थ यह है कि आज आपकी बातों में वह जादू होगा जो बंद पड़े दरवाजों को खोल सकता है। लेकिन, द्विस्वभाव राशि होने के कारण आपके मन में दुविधा भी जन्म ले सकती है। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि 26 मार्च आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगा।

करियर और पेशेवर जीवन
मिथुन राशि वाले स्वभाव से ही मिलनसार होते हैं। 26 मार्च को आपकी यह खूबी आपके करियर में चार चांद लगा सकती है। यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, जर्नलिज्म या आईटी सेक्टर में हैं, तो आज का दिन आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आएगा। आपकी प्रस्तुति से बॉस प्रभावित होंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आज किसी पुराने सहकर्मी के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें। आज नई डील्स पर हस्ताक्षर करने के योग हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन बिजनेस या कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की गॉसिप का हिस्सा न बनें। आपकी कही हुई बात आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है।

आर्थिक स्थिति
26 मार्च को धन के मामले में दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। जहां एक ओर आय के नए स्रोत दिखेंगे, वहीं अचानक कोई पुराना खर्च सामने आ सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए दिन सामान्य है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता दें। किसी मित्र को दिया हुआ पुराना उधार आज वापस मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर धन व्यय होने की संभावना है। खरीदने से पहले उसकी उपयोगिता पर जरूर विचार करें।

और ये भी पढ़े

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध
मिथुन राशि के प्रेम जीवन में आज कम्युनिकेशन गैप दूर होगा। यदि पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो आज बैठकर बात करने से सब ठीक हो जाएगा। आपकी हाजिरजवाबी और मजाकिया स्वभाव पार्टनर का दिल जीत लेगा। घर में भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है।

मिथुन राशि वालों के लिए 26 मार्च की 3 बड़ी सावधानियां

मिथुन राशि का सबसे बड़ा दोष भटकाव है। आज आपके सामने कई विकल्प होंगे, जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं। किसी एक लक्ष्य को चुनें और उस पर टिके रहें।

आज आप जोश में आकर किसी को ऐसा वादा कर सकते हैं जिसे निभाना भविष्य में कठिन हो। अपनी क्षमता का आकलन करके ही हां कहें।

आज किसी भी विषय पर बिना पूरी जानकारी के टिप्पणी न करें। आपकी 'स्मार्टनेस' तभी काम आएगी जब आपके पास ठोस तथ्य होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल
26 मार्च को आप शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है। अधिक सोचने के कारण सिरदर्द या अनिद्राकी समस्या हो सकती है।

उपाय: रात को सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करें। प्राणायाम और गहरी सांस लेने के अभ्यास से आपको शांति मिलेगी। फेफड़ों और श्वसन तंत्र का विशेष ध्यान रखें, धूल-मिट्टी वाली जगहों से बचें।

विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन
छात्रों के लिए 26 मार्च का दिन नई चीजें सीखने लिए बेहतरीन है। यदि आप किसी विदेशी भाषा या कोडिंग जैसे विषय में रुचि रखते हैं, तो आज शुरुआत करना शुभ होगा। एकाग्रता की कमी को दूर करने के लिए पढ़ाई के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें।

26 मार्च के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें।
आज हरे रंग के वस्त्र पहनें या हरा रुमाल रखें।
गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!