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Mithun Rashifal 30 March : मिथुन राशि वाले सावधान ! 30 मार्च को किसी को उधार देना पड़ सकता है भारी, सितारों का है ये कड़ा निर्देश

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 01:10 AM

mithun rashifal 30 march

मिथुन राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन मिश्रित फलदायी तो है, लेकिन आर्थिक और व्यावहारिक मोर्चे पर यह एक रेड अलर्ट जैसा है।

Mithun Rashifal 30 March : मिथुन राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन मिश्रित फलदायी तो है, लेकिन आर्थिक और व्यावहारिक मोर्चे पर यह एक रेड अलर्ट जैसा है। बुध के स्वामित्व वाली इस राशि के लोग स्वभाव से उदार और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति आपसे कुछ और ही कह रही है। क्या सितारों की चाल आपके धन को लेकर कोई संकट पैदा कर रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि 30 मार्च को मिथुन राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।

ग्रहों की चाल: क्यों है जोखिम भरा दिन?
30 मार्च को मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ ही, राशि स्वामी बुध की राहु के साथ युति आपको मानसिक रूप से थोड़ा भ्रमित कर सकती है। यह ज्योतिषीय संयोग निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे आप 'इमोशनल' होकर गलत आर्थिक फैसले ले सकते हैं।

आर्थिक चेतावनी
आज के राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धन का लेन-देन है। आज कोई मित्र या दूर का रिश्तेदार आपसे बड़ी धनराशि उधार मांग सकता है। ग्रहों के अनुसार, आज दिया गया उधार वापस मिलने की संभावना Zero है। अगर आप किसी के लोन के लिए 'गारंटर' बन रहे हैं या बिना पढ़े कागजों पर साइन कर रहे हैं, तो रुक जाइए। यह आपके लिए भविष्य में कानूनी मुसीबत बन सकता है। आज शेयर बाजार या किसी नई स्कीम में पैसा लगाने से बचें। भाग्य आज आपके साथ जुआ खेलने के मूड में नहीं है।

करियर और ऑफिस
नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। आपके द्वारा किए गए काम का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है। अपनी उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से साझा करें। बुध की स्थिति आपको थोड़ा कड़वा बोलने पर मजबूर कर सकती है। सहकर्मियों से बहस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। शाम तक आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी क्षमता का परीक्षण करेगी। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों के मामले में 30 मार्च का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है। पार्टनर के साथ छोटी सी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। ईगो को बीच में न आने दें। अगर पार्टनर आपसे नाराज है, तो उन्हें मनाने में देरी न करें। जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। आज उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उनकी बातों को बिना टोके सुनें। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए आज सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से बात करना हानिकारक हो सकता है। गोपनीयता का ध्यान रखें।

व्यापार और बिजनेस
व्यापारियों के लिए आज का दिन 'देखो और इंतजार करो' की नीति पर आधारित होना चाहिए। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं, तो आज हिसाब-किताब को लेकर पारदर्शिता रखें। स्टॉक जमा करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। बाजार की अस्थिरता आपके मुनाफे को कम कर सकती है। डिजिटल पेमेंट करते समय सावधानी बरतें। Cyber Fraud के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य
मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी जीवनशैली पर ध्यान देने की जरूरत है। बाहर के भोजन से बचें, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच या संक्रमण हो सकता है। अनजाने डर या बेचैनी महसूस हो सकती है। योग और प्राणायाम आपके लिए आज संजीवनी का काम करेंगे। रात को भरपूर नींद लें, अन्यथा अगले दिन थकान और चिड़चिड़ापन बना रहेगा।

30 मार्च के लिए विशेष सुरक्षा उपाय
सितारों के कड़े निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आप इन उपायों से अपना दिन सुधार सकते हैं:

गणेश वंदना: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। यह आपकी बुद्धि को स्थिर और निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा।

हरा रंग पहनें: आज हरे रंग का कोई कपड़ा पहनें या रुमाल साथ रखें। बुध ग्रह की शांति के लिए यह उत्तम है।

पक्षियों को दाना: पक्षियों को सात तरह का अनाज खिलाएं, इससे आपके ऊपर आने वाले आर्थिक संकट टल जाएंगे।

मौन व्रत: कोशिश करें कि आज कम बोलें और ज्यादा सुनें।

क्या करें और क्या न करें?
क्या करें: अपना बजट बनाएं, पेंडिंग काम पूरे करें और परिवार के बुजुर्गों की सलाह लें।

क्या न करें: किसी के दबाव में आकर पैसा खर्च न करें, नई गाड़ी न खरीदें और कीमती सामान को असुरक्षित न छोड़ें।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ रंग: हल्का हरा और सिल्वर
शुभ अंक: 5 और 8

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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