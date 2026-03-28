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Mithun Rashifal 31 March : क्या आज खुलेगा बंद किस्मत का ताला ? मिथुन राशि का विशेष राशिफल

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 01:10 AM

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Mithun Rashifal 31 March : 31 मार्च का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ग्रहों की चाल आज कुछ ऐसी तिजोरी खोलने की ओर इशारा कर रही है, जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे।

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Mithun Rashifal 31 March : 31 मार्च का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ग्रहों की चाल आज कुछ ऐसी तिजोरी खोलने की ओर इशारा कर रही है, जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे।

आज का मुख्य ग्रह गोचर:
आज चंद्रमा की स्थिति और बुध का प्रभाव आपकी राशि पर गहरा असर डाल रहा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि और संचार का प्रतीक है। आज आपके दशम भाव और एकादश भाव के बीच एक शुभ योग बन रहा है।

करियर और पेशेवर जीवन
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। अगर पिछले कुछ समय से आप कार्यस्थल पर उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो आज आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। यदि आपका प्रमोशन अटका हुआ था, तो आज उससे जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। जो जातक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें आज किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बुलावा आ सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ आपके तालमेल में सुधार होगा। आपकी दी गई सलाह को आज गंभीरता से लिया जाएगा।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 31 मार्च का दिन जैकपॉट जैसा हो सकता है। किस्मत का ताला विशेष रूप से आपकी आर्थिक तंगी के संदर्भ में खुलता दिख रहा है। यदि आपने किसी को उधार दिया था और वह व्यक्ति टालमटोल कर रहा था, तो आज कड़क भाषा की जगह सौम्यता से बात करें, पैसा वापस मिल सकता है।
शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में पुराने निवेश आज आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं। संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद आज सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको वित्तीय मजबूती मिलेगी।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
मिथुन राशि के जातक स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं लेकिन आज ग्रहों की स्थिति आपको अपने पार्टनर के प्रति अधिक गंभीर और समर्पित बनाएगी। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात आज किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो भविष्य में उनका जीवनसाथी बन सकता है। जीवनसाथी के साथ चल रहे मनमुटाव खत्म होंगे। शाम को किसी डिनर या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो आज का दिन परिवार वालों से बात करने के लिए उत्तम है।

स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि, जोश में होश खोने से बचें। भारी सामान उठाते समय पीठ का ध्यान रखें। योग और ध्यान के लिए 15 मिनट जरूर निकालें। इससे आपको भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

31 मार्च के लिए अचूक उपाय

बुध मंत्र का जाप: "ॐ बुं बुधाय नमः" का 108 बार जाप करें।
हरा रंग: आज अपने पहनावे में हरे रंग को शामिल करें। यह आपकी राशि के अनुकूल है।
गाय की सेवा: आज किसी गौशाला में जाकर हरी घास या पालक खिलाएं। इससे बुध दोष दूर होता है और धन के मार्ग खुलते हैं।
पक्षियों को दाना: छत पर पक्षियों के लिए पानी और अनाज रखें।

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