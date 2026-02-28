₹5 Rupee Note: ट्रैक्टर वाला 5 रुपये का नोट बना देगा लखपति? जानिए वायरल खबर सच है या फर्जी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 28 Feb, 2026 04:35 PM

₹5 note: क्या आपकी पुरानी गुल्लक या दादाजी के संदूक में वह ₹5 का नोट दबा पड़ा है जिस पर खेत जोतता हुआ ट्रैक्टर बना है? अगर हाँ, तो आपने भी इंटरनेट पर वो खबरें ज़रूर देखी होंगी जो दावा करती हैं कि यह कागज का टुकड़ा आपको रातों-रात लखपति बना सकता है। लेकिन क्या वाकई इसमें इतनी ताकत है, या यह सिर्फ स्कैमर्स का फैलाया हुआ एक जाल है?

क्या वाकई कीमती है यह नोट? (सच्चाई और मिथक)

सबसे पहले यह जान लें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी यह नोट कोई जादुई चाबी नहीं है। यह एक समय में चलन में रहने वाला सामान्य नोट था। लेकिन न्यूमिस्मैटिक्स (मुद्रा शास्त्र) यानी पुराने सिक्के और नोट इकट्ठा करने के शौकीनों के बीच इसकी मांग ज़रूर है।

हर ट्रैक्टर वाला नोट ₹5 लाख का नहीं होता। इसकी असली कीमत कुछ विशेष मानकों पर तय होती है:

1. जादुई सीरियल नंबर (The Power of Numbers)

अगर आपके नोट का सीरियल नंबर '786' है, या फिर इसमें कोई खास पैटर्न है (जैसे 111111, 123456), तो इसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। '786' को कई लोग शुभ मानते हैं और इसके लिए बड़ी रकम देने को तैयार रहते हैं।

2. दुर्लभ 'स्टार' मार्क (*)

सीरियल नंबर के पास अगर एक छोटा सा Star (*) बना है, तो इसे 'रिप्लेसमेंट नोट' कहा जाता है। ये नोट तब छापे जाते हैं जब ओरिजिनल सीरीज का कोई नोट खराब हो जाता है। ये काफी दुर्लभ होते हैं।

3. छपाई की गलतिया (Error Notes)

कभी-कभी प्रिंटिंग के दौरान नोट की कटिंग गलत हो जाती है या स्याही फैल जाती है। ऐसे 'Error Notes' कलेक्टर्स की पहली पसंद होते हैं और इनकी कीमत हजारों में हो सकती है।

4. चमचमाती कंडीशन (UNC Grade)

नोट जितना नया, कड़क और बिना मुड़ा हुआ होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। फटे-पुराने या गंदे नोट की वैल्यू बहुत कम होती है।

सावधान! ऑनलाइन ठगों का 'जाल'

इंटरनेट पर पुराने नोट बेचने के नाम पर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। इनसे बचने के लिए ये बातें गांठ बांध लें:

रजिस्ट्रेशन फीस का झांसा: अगर कोई आपसे नोट खरीदने के बदले 'फाइल चार्ज', 'GST' या 'रजिस्ट्रेशन फीस' मांगता है, तो वह 100% फ्रॉड है। असली खरीदार कभी पैसे नहीं मांगता।

बैंक डिटेल्स और OTP: कभी भी किसी अनजान 'बायर' के साथ अपना खाता नंबर, UPI पिन या ओटीपी साझा न करें। वे आपका नोट खरीदने के बजाय आपका अकाउंट साफ कर सकते हैं।

फेक कॉल और वॉट्सएप: लुभावने विज्ञापनों और फर्जी बायर आईडी से दूर रहें।

अपने नोट को सही जगह कैसे बेचें?

अगर आपको लगता है कि आपके पास वाकई कोई दुर्लभ नोट है, तो इन सुरक्षित रास्तों को अपनाएं: