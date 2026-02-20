Main Menu

Holi 2026 : प्यार के रंगों में छिपा है ग्रहों का साथ, इस होली पार्टनर को राशि अनुसार लगाएं रंग और मिटाएं सारे मनमुटाव

होली का त्योहार केवल रंगों का मेल नहीं है, बल्कि यह आपसी रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने और प्रेम की नई शुरुआत करने का एक दिव्य अवसर भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर रंग का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है।

Zodiac Holi Colors : होली का त्योहार केवल रंगों का मेल नहीं है, बल्कि यह आपसी रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने और प्रेम की नई शुरुआत करने का एक दिव्य अवसर भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर रंग का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। यदि आप होली 2026 पर अपने पार्टनर को उनकी राशि के अनुसार शुभ रंग लगाते हैं, तो इससे न केवल आपके बीच के मनमुटाव दूर होंगे, बल्कि ग्रहों की अनुकूलता से आपके रिश्ते में विश्वास और रोमांस भी बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं  होली 2026 पर अपनी पार्टनर की राशि के अनुसार कौन सा रंग चुनना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। 

मेष और वृश्चिक राशि
इन राशियों का स्वामी मंगल है, जो उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। यदि आपके पार्टनर की राशि मेष या वृश्चिक है, तो उन्हें लाल या गुलाबी रंग जरूर लगाएं। यह रंग आपके रिश्ते में जोश भरेगा और पुराने सारे गिले-शिकवे दूर कर देगा।

वृष और तुला राशि 
शुक्र प्रेम और विलासिता का ग्रह है। इन राशि वाले पार्टनर को चमकदार सफेद, सिल्वर या हल्का गुलाबी रंग लगाना शुभ होता है। सफेद अबीर का प्रयोग करने से आपसी सामंजस्य बढ़ता है और जीवन में सुख-शांति आती है।

मिथुन और कन्या राशि 
बुध संवाद और बुद्धि का कारक है। अगर आपके पार्टनर की राशि मिथुन या कन्या है, तो उन्हें हरे रंग से सराबोर करें। हरा रंग प्रकृति और विकास का प्रतीक है, जो आपके रिश्ते में नई ताजगी और बेहतर तालमेल लेकर आएगा।

कर्क राशि 
चंद्रमा मन का स्वामी है और इसका प्रिय रंग सफेद है। कर्क राशि वाले पार्टनर के माथे पर सफेद चंदन या हल्का नीला रंग लगाएं। इससे उनके मन को शांति मिलेगी और आपके प्रेम में स्थायित्व आएगा।

सिंह राशि 
सूर्य प्रधान इस राशि के जातकों के लिए सुनहरा, पीला या नारंगी रंग सबसे उत्तम है। इन रंगों से होली खेलने पर पार्टनर के साथ आपका सम्मान बढ़ेगा और रिश्ते में सूर्य जैसी चमक बनी रहेगी।

धनु और मीन राशि 
बृहस्पति ज्ञान और सौभाग्य के देवता हैं। धनु या मीन राशि वाले पार्टनर को पीला या केसरिया रंग लगाना अत्यंत फलदायी होता है। यह रंग आपके वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और धर्म का मेल कराता है।

मकर और कुंभ राशि 
शनि देव को नीला और काला रंग प्रिय है, लेकिन होली पर खुशहाली के लिए आप इन्हें नीला या फिरोजी रंग लगा सकते हैं। नीला रंग गहरा प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है, जो आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा।

