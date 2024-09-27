Main Menu

Navratri mandir Decoration: नवरात्रि में वास्तु अनुसार सजाएं मां का भवन

Edited By Updated: 27 Sep, 2024 07:26 AM

navratri mandir decoration

आप नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के मंदिर को न केवल सुंदरता से सजा सकते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का भी संचार कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के मंदिर की सजावट करने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Navratri mandir Decoration at home: आप नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के मंदिर को न केवल सुंदरता से सजा सकते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का भी संचार कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के मंदिर की सजावट करने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। इन उपायों से आप नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के मंदिर को सुंदरता और भक्ति के साथ सजा सकते हैं, जिससे वातावरण में विशेष ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा:

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

स्थान का चयन: मंदिर को घर के उत्तर-पूर्व दिशा में सजाना शुभ माना जाता है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration
साफ-सफाई: सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ करें। धूल और गंदगी को हटाएं ताकि वातावरण पवित्र और सुगंधित हो। पवित्रता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सफाई करें।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration
प्रस्तावना: मंदिर में देवी की सुंदर तस्वीरें या पोस्टर लगाएं, जिससे श्रद्धा और भक्ति बढ़े।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

फूलों की सजावट: मां दुर्गा की प्रतिमा को ताजे फूलों से सजाएं। लाल, पीला और सफेद फूल शुभ माने जाते हैं। आप फूलों की माला भी बना सकते हैं।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

दीप जलाना: तेल अथवा गाय के शुद्ध देसी घी के दीये जलाएं। यह रोशनी और ऊर्जा का प्रतीक हैं। सुबह और शाम दीयों को जलाने का विशेष महत्व है।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

रंगोली: मंदिर के सामने रंगोली बनाएं। यह स्वागत का प्रतीक है और वातावरण को खुशनुमा बनाता है।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

भोग और प्रसाद: मां को भोग के लिए फल, मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ रखें। इसे सुंदर तरीके से सजाकर अर्पित करें।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

ताम्बूल और वस्त्र: देवी को ताम्बूल (पान, सुपारी) अर्पित करें। नए वस्त्र और आभूषण भी अर्पित करना शुभ होता है।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

लाइटिंग: मंदिर में रंग-बिरंगी लाइट्स लगाएं। इससे वातावरण में उत्सव का रंग छा जाएगा।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

संगीत और मंत्र: देवी के भजन या मंत्र का जाप करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

PunjabKesari Navratri mandir Decoration

