Numerology predictions for number 2: जब भी नया साल आता है तो हम में से हर व्यक्ति के मन में यह जानने की इच्छा रहती है कि उनके लिए नया साल कैसा रहेगा ? यानि नए साल की बंद मुट्ठी में उनके लिए क्या होगा ? नए साल में वे क्या खोएंगे और क्या पाएंगे ? उनके जीवन में क्या सुखद रहेगा ? कहां दिक्कत रहेगी ? उनकी इकोनामिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी ? पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा ? प्रेम जीवन कैसा रहेगा ? कैरियर में कौन सा मुकाम हासिल होगा ? बिजनेस कैसा चलेगा ? नौकरी लगेगी या नहीं ? प्रमोशन होगी या नहीं ? परिवार में खुशियों के पल कब-कब आएंगे। घर में शहनाई कब बजेगी ? यानी तरह-तरह के सवाल जेहन में उमड़ने-घुमड़ने लगते हैं।

