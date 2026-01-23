Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Numerology Special : इस मूलांक पर रहती है विद्या की देवी की कृपा, सफलता खुद चलकर आती है द्वार

Numerology Special : इस मूलांक पर रहती है विद्या की देवी की कृपा, सफलता खुद चलकर आती है द्वार

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 02:25 PM

numerology special

Numerology Special : ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में अंक ज्योतिष का एक विशेष स्थान है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य के कई रहस्यों को समेटे हुए होती है। अंक...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 Numerology Special : ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में अंक ज्योतिष का एक विशेष स्थान है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य के कई रहस्यों को समेटे हुए होती है। अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक के मूलांकों का वर्णन है। हर मूलांक का स्वामी कोई न कोई ग्रह होता है। आज हम बात करेंगे उस विशेष मूलांक की, जिस पर विद्या की देवी मां सरस्वती की विशेष कृपा मानी जाती है। इस मूलांक के बच्चे न केवल कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बल्कि वे बहुत कम उम्र में ही सफलता की उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जहां पहुंचना दूसरों के लिए एक सपना होता है। वह भाग्यशाली मूलांक है मूलांक 5।

Numerology Special

कम उम्र में सफलता का राज

और ये भी पढ़े

निर्णय लेने की क्षमता
इन बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है। बुध के प्रभाव के कारण इनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। ये दुविधा में नहीं फंसते और सही समय पर सही कदम उठाते हैं, जो इन्हें करियर में तेजी से आगे बढ़ाता है।

साहसी और खोजी स्वभाव
मूलांक 5 के बच्चे लकीर के फकीर नहीं होते। इन्हें नई चीजों को आजमाना पसंद होता है। ये जोखिम लेने से नहीं डरते। यही साहस इन्हें कम उम्र में स्टार्टअप शुरू करने या किसी नए क्षेत्र में नाम कमाने के लिए प्रेरित करता है।

मिलनसार व्यक्तित्व
इनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। ये बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं और लोगों को प्रभावित करने की कला जानते हैं। इनके इसी गुण के कारण इन्हें जीवन में प्रभावशाली लोगों का साथ मिलता है, जो इनकी तरक्की के रास्ते खोलता है।

Numerology Special

करियर और आर्थिक स्थिति

चूंकि बुध व्यापार का स्वामी है इसलिए ये बच्चे जन्मजात उद्यमी होते हैं। इनकी वाणी और कलम में मां सरस्वती का वास होता है, इसलिए ये सफल लेखक, पत्रकार या वक्ता बनते हैं। आई.टी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी ये बहुत नाम कमाते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ये बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर ये कम समय में पर्याप्त धन अर्जित कर लेते हैं। इन्हें धन प्रबंधन की अच्छी समझ होती है।

मूलांक 5 के बच्चों के लिए कुछ सावधानियां

अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण ये बच्चे कभी-कभी बहुत चंचल हो जाते हैं। इनका मन एक काम से जल्दी भर जाता है। इन्हें धैर्य सिखाना जरूरी है। सफलता की चाह में ये कभी-कभी जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, जिससे इन्हें अनिद्रा या मानसिक थकान की समस्या हो सकती है।

Numerology Special

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!