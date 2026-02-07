Main Menu

Propose Day 2026: प्रपोज़ डे पर प्यार का इज़हार करने से पहले जान लें ये ज्योतिषीय नियम

Propose Day 2026: 8 फरवरी को मनाया जाने वाला प्रपोज़ डे सिर्फ प्यार का इज़हार नहीं, बल्कि नए रिश्ते की शुरुआत का विशेष दिन है।

Propose Day 2026: 8 फरवरी को मनाया जाने वाला प्रपोज़ डे सिर्फ प्यार का इज़हार नहीं, बल्कि नए रिश्ते की शुरुआत का विशेष दिन है। प्रपोज़ डे केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति का दिन है। जब प्रेम धर्म, मर्यादा और ज्योतिषीय संतुलन के साथ किया जाए, तो वह जीवन भर का संबंध बन सकता है। सही समय, सही भाव और सच्चे मन से किया गया प्रस्ताव अवश्य सफल होता है।

प्यार के इज़हार का खास दिन
वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन प्रपोज़ डे हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी अपने दिल की बात अपने प्रिय के सामने रखते हैं। आधुनिक दौर में इसे केवल रोमांटिक डे माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष में किसी भी रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन, समय और ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व बताया गया है।

धर्म शास्त्रों में प्रेम और प्रस्ताव का महत्व
हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्माओं का बंधन है। राम-सीता, शिव-पार्वती और राधा-कृष्ण के प्रेम को धर्मसम्मत माना गया है, क्योंकि उसमें समर्पण, मर्यादा और विश्वास था। शास्त्र कहते हैं कि जब प्रेम सत्य और पवित्र भाव से किया जाए, तो वह विवाह और गृहस्थ जीवन का मजबूत आधार बनता है।

ज्योतिष के अनुसार प्रपोज़ डे कितना शुभ?
ज्योतिष में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं। यदि शुक्र मजबूत हो और चंद्रमा अनुकूल स्थिति में हो, तो प्रेम प्रस्ताव सफल होता है। 8 फरवरी को प्रपोज़ करने से पहले राहुकाल से बचना और शुभ मुहूर्त में अपने मन की बात रखना बेहतर माना जाता है। शुभ समय में किया गया प्रस्ताव रिश्ते में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता देता है।

प्रपोज़ डे पर क्या करें? (शुभ उपाय)
प्रस्ताव देने से पहले भगवान श्रीकृष्ण या माता पार्वती का स्मरण करें।
गुलाबी या सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
अपने प्रिय को साफ, सच्चे और सम्मानजनक शब्दों में प्रस्ताव दें।
यदि संभव हो तो चांदी का छोटा उपहार देना शुभ फल देता है।

इन गलतियों से बचें
झूठे वादे या दबाव में प्रस्ताव न रखें।
सार्वजनिक स्थान पर असहज स्थिति न बनाएं।
केवल आकर्षण नहीं, जिम्मेदारी के भाव से प्रेम व्यक्त करें।

