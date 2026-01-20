Ram Mandir : राम भक्तों के लिए खुशखबरी ! बंगाल में बनेगा अयोध्या जैसा राम मंदिर, 100 करोड़ की लागत के साथ 2028 तक पूरा होगा निर्माण

Edited By Prachi Sharma,Updated: 20 Jan, 2026 08:46 AM
Ayodhya Ram Mandir in Bengal :अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बाद अब पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर में भी एक बड़े राम मंदिर के निर्माण की योजना आकार ले रही है। इस मंदिर का निर्माण ‘श्री कृतिवास राम मंदिर ट्रस्ट’ द्वारा किया जाएगा और इसकी विशेष पहचान ‘बंगाली राम’ की अनूठी अवधारणा होगी। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती देगा।
इस परियोजना की प्रेरणा 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कृतिवास ओझा से जुड़ी है, जिन्होंने संस्कृत रामायण का बंगाली अनुवाद ‘श्री राम पांचाली’ के रूप में किया था। बंगाल के घर-घर में पढ़ी जाने वाली इस रामकथा के रचयिता की स्मृति में प्रस्तावित मंदिर में राम को बंगाली संस्कृति और लोकभावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा।
ट्रस्ट के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अरिंदम भट्टाचार्य के अनुसार, कृतिवास ओझा ने भगवान राम को बंगाल की सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राम को यहाँ ‘हरा राम’ के रूप में दर्शाने की योजना है, जो बंगाल की भावनात्मक पहचान का प्रतीक होगा।
100 करोड़ की लागत, 2028 तक पूरा होगा निर्माण
यह भव्य मंदिर लगभग 15 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा, जिसे स्थानीय निवासी लिटन भट्टाचार्य और पूजा बनर्जी ने दान स्वरूप उपलब्ध कराया है। परियोजना के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। हाल ही में ट्रस्ट द्वारा भूमि का अंतिम सर्वे पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। लक्ष्य रखा गया है कि यह मंदिर वर्ष 2028 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए।