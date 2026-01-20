Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Ram Mandir : राम भक्तों के लिए खुशखबरी ! बंगाल में बनेगा अयोध्या जैसा राम मंदिर, 100 करोड़ की लागत के साथ 2028 तक पूरा होगा निर्माण

Ram Mandir : राम भक्तों के लिए खुशखबरी ! बंगाल में बनेगा अयोध्या जैसा राम मंदिर, 100 करोड़ की लागत के साथ 2028 तक पूरा होगा निर्माण

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 08:46 AM

ram mandir in bengal

Ayodhya Ram Mandir in Bengal :अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बाद अब पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर में भी एक बड़े राम मंदिर के निर्माण की योजना आकार ले रही है। इस मंदिर का निर्माण ‘श्री कृतिवास राम मंदिर ट्रस्ट’ द्वारा किया जाएगा और इसकी...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ayodhya Ram Mandir in Bengal :अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बाद अब पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर में भी एक बड़े राम मंदिर के निर्माण की योजना आकार ले रही है। इस मंदिर का निर्माण ‘श्री कृतिवास राम मंदिर ट्रस्ट’ द्वारा किया जाएगा और इसकी विशेष पहचान ‘बंगाली राम’ की अनूठी अवधारणा होगी। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती देगा।

इस परियोजना की प्रेरणा 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कृतिवास ओझा से जुड़ी है, जिन्होंने संस्कृत रामायण का बंगाली अनुवाद ‘श्री राम पांचाली’ के रूप में किया था। बंगाल के घर-घर में पढ़ी जाने वाली इस रामकथा के रचयिता की स्मृति में प्रस्तावित मंदिर में राम को बंगाली संस्कृति और लोकभावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा।

ट्रस्ट के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अरिंदम भट्टाचार्य के अनुसार, कृतिवास ओझा ने भगवान राम को बंगाल की सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राम को यहाँ ‘हरा राम’ के रूप में दर्शाने की योजना है, जो बंगाल की भावनात्मक पहचान का प्रतीक होगा।

और ये भी पढ़े

100 करोड़ की लागत, 2028 तक पूरा होगा निर्माण
यह भव्य मंदिर लगभग 15 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा, जिसे स्थानीय निवासी लिटन भट्टाचार्य और पूजा बनर्जी ने दान स्वरूप उपलब्ध कराया है। परियोजना के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। हाल ही में ट्रस्ट द्वारा भूमि का अंतिम सर्वे पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। लक्ष्य रखा गया है कि यह मंदिर वर्ष 2028 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!