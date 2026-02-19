Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | चांद नजर आया, रमजान का पहला रोजा आज से : शाही इमाम

चांद नजर आया, रमजान का पहला रोजा आज से : शाही इमाम

Edited By Updated: 19 Feb, 2026 08:05 AM

ramadan 2026 news

आज यहां पंजाब के मुसलमानों के दीनी मरकज जामा मस्जिद लुधियाना से पंजाब के शाही इमाम व रूअते हिलाल कमेटी पंजाब (चांद देखने वाली कमेटी) के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद उसमान रहमानी लुधियानवी ने पंजाब भर से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार यह ऐलान किया कि रमजान...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

लुधियाना/जालंधर ( रिंकू, अली): आज यहां पंजाब के मुसलमानों के दीनी मरकज जामा मस्जिद लुधियाना से पंजाब के शाही इमाम व रूअते हिलाल कमेटी पंजाब (चांद देखने वाली कमेटी) के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद उसमान रहमानी लुधियानवी ने पंजाब भर से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार यह ऐलान किया कि रमजान के पवित्र महीने का चांद नजर आ गया है। 

19 फरवरी दिन वीरवार को पहला रोजा होगा। इस पवित्र महीने के शुरू होने पर शाही इमाम ने समूह पंजाब वासियों को दिली मुबारकबाद दी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!