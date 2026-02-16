Shri Sanwaliya Seth Mandir news : मेवाड़ के श्री सांवलिया सेठ को मिला चांदी का भव्य सिंहासन, आस्था से सजी मंडफिया की शोभायात्रा

मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम, श्री सांवलिया सेठ मंदिर में जब आस्था का सैलाब उमड़ता है, तो दृश्य देखने लायक होता है। हाल ही में मंदिर परिसर एक बार फिर जयकारों और भक्ति के अनूठे रंग में सराबोर हो गया,

Shri Sanwaliya Seth Mandir news : मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम, श्री सांवलिया सेठ मंदिर में जब आस्था का सैलाब उमड़ता है, तो दृश्य देखने लायक होता है। हाल ही में मंदिर परिसर एक बार फिर जयकारों और भक्ति के अनूठे रंग में सराबोर हो गया, जब एक श्रद्धालु परिवार ने अपनी अटूट श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप भगवान सांवरा सेठ को चांदी का भव्य सिंहासन समर्पित किया। इस विशेष अवसर पर मंडफिया की गलियों में निकाली गई मनमोहक शोभायात्रा ने न केवल स्थानीय निवासियों, बल्कि दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं का भी मन मोह लिया। फूलों की वर्षा, ढोल-नगाड़ों की गूंज और नाचते-गाते भक्तों के उत्साह ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। यह भेंट केवल बहुमूल्य धातु का दान नहीं, बल्कि उस गहरी आस्था का प्रमाण है जहां भक्त अपने 'बिजनेस पार्टनर' सांवरा सेठ की कृपा को अपनी खुशहाली का आधार मानते हैं। आइए जानते हैं, इस भव्य आयोजन और चांदी के इस दिव्य सिंहासन की क्या रही विशेषताएं।

भव्य शोभायात्रा और उत्साह

सिंहासन अर्पण से पूर्व मंडफिया की गलियों में एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों की थाप और 'सांवलिया सेठ के जयकारों' के साथ भक्त नाचते-गाते मंदिर पहुंचे। शोभायात्रा के दौरान स्थानीय निवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इस उत्सव का स्वागत किया।

चांदी का भव्य सिंहासन

भक्त परिवार ने अपनी मन्नत पूरी होने और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ यह विशेष भेंट अर्पित की। इस सिंहासन की कीमत करीब 3.5 लाख रुपये बताई जा रही है। सिंहासन पर बेहद बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है, जो भगवान की आभा में चार चांद लगा रही है।

श्रद्धालुओं का सैलाब

शोभायात्रा के दौरान मंदिर परिसर और मंडफिया के बाजार श्रद्धालुओं से पटे रहे। सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए आए हजारों भक्तों ने इस मनोरम दृश्य को अपनी आंखों में बसाया और भगवान के इस नए स्वरूप के दर्शन किए।

सांवलिया जी का बढ़ता खजाना

मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर अपनी दान-परंपरा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, मंदिर के खजाने में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। मंदिर के भंडार से करोड़ों की नकदी के साथ-साथ भारी मात्रा में सोना और चांदी भी प्राप्त होता रहा है। यहां व्यापारी भगवान को अपना 'बिजनेस पार्टनर' मानते हैं, यही कारण है कि यहाँ भेंट स्वरूप बड़े-बड़े उपहार चढ़ाए जाते हैं।

