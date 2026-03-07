Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर करें ये उपाय, वैवाहिक जीवन में लौटेंगी रुठी खुशियां

Rang Panchami 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में होली का त्योहार बेहद उल्लास और रंगों से भरा होता है। होली के उत्सव का समापन रंग पंचमी के पर्व के साथ होता है। यह पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग...

Rang Panchami 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में होली का त्योहार बेहद उल्लास और रंगों से भरा होता है। होली के उत्सव का समापन रंग पंचमी के पर्व के साथ होता है। यह पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी को देवताओं की होली भी कहा जाता है।

मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर होली खेलते हैं। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और प्रेम बना रहता है।

Rang Panchami 2026 Date: कब मनाई जाएगी रंग पंचमी?

द्रिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि इस प्रकार रहेगी:

पंचमी तिथि प्रारंभ: 07 मार्च 2026, शाम 07:17 बजे

पंचमी तिथि समाप्त: 08 मार्च 2026, रात 09:10 बजे

उदयातिथि के अनुसार रंग पंचमी का पर्व 08 मार्च 2026 को मनाया जाएगा।

रंग पंचमी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी का दिन सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रंग और गुलाल के माध्यम से देवी-देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रंगों के माध्यम से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। विशेष रूप से भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन मजबूत होता है।

Rang Panchami 2026: वैवाहिक जीवन खुशहाल बनाने के अचूक उपाय

श्रीकृष्ण और राधा रानी को गुलाल अर्पित करें। रंग पंचमी के दिन श्रीकृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा पर गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करें और “ॐ क्लीं कृष्णाय नमः” मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच चल रहा मनमुटाव समाप्त होता है और रिश्ते में प्रेम बढ़ता है।

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें पीला गुलाल

इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले रंग का गुलाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और पारिवारिक कलह समाप्त होती है।

शिवलिंग का विशेष अभिषेक करें

रंग पंचमी के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होते हैं और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है।

अशोक के पत्तों का उपाय

रंग पंचमी के दिन अशोक के सात पत्तों पर रोली से अपना और अपने जीवनसाथी का नाम लिखें और उन्हें मंदिर में अर्पित कर दें। ज्योतिषीय मान्यता है कि इस उपाय को करने से रिश्तों में मधुरता आती है और दांपत्य जीवन सुखमय बनता है।

रंग पंचमी का पर्व केवल रंगों का उत्सव ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए पूजा-पाठ और उपाय जीवन में सुख, प्रेम और समृद्धि ला सकते हैं।