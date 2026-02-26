Main Menu

Holi 2026 : रंग लगाने से पहले ये उपाय करेंगे कमाल, दूर होगा पारिवारिक कलह

holi 2026

Holi 2026 : फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि यह नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। साल 2026 में होली 4 मार्च को खेली जाएगी, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Holi 2026 : फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि यह नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। साल 2026 में होली 4 मार्च को खेली जाएगी, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के साये में आने वाली यह होली तंत्र-मंत्र, टोटकों और उपायों के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जा रही है। यदि आपके घर में क्लेश रहता है, व्यापार में घाटा हो रहा है या किसी की बुरी नजर ने आपकी तरक्की रोक दी है, तो होली के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं।

Holi 2026

बुरी नजर से बचाव के अचूक उपाय
होली के दिन हवा में एक विशेष ऊर्जा होती है। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार या बच्चों को बार-बार नजर लगती है, तो रंग खेलने से पहले यह उपाय जरूर करें:

नमक और राई का टोटका: रंग खेलने निकलने से पहले एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक, थोड़ी सी राई और काले तिल लेकर नजर लगे व्यक्ति के सिर से सात बार वार लें । इसके बाद इसे जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें।

काले धागे का प्रयोग: घर के मुख्य द्वार पर काले धागे में बंधी हुई सूखी लाल मिर्च लटका दें। इससे घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है।

Holi 2026

घर की कलह दूर करने के लिए शांति उपाय

जौ के आटे का दीपक: होली की रात को घर के मुख्य कोने में जौ के आटे का एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल में जलाएं। इसमें एक चुटकी काला तिल डालें। यह दीपक घर की शांति भंग करने वाली आसुरी शक्तियों को शांत करता है।

गुलाल का अर्पण: सुबह सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान को अबीर-गुलाल अर्पित करें। इसके बाद घर के बड़ों के चरणों में गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें। यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से रिश्तों की कड़वाहट कम करता है।

आर्थिक तंगी और व्यापार वृद्धि के उपाय

नारियल का उपाय: एक जटा वाला नारियल लें, उस पर सिंदूर से तिलक करें और कुछ बताशे रखें। इसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर जलती हुई होलिका में डाल दें। यह आपकी दरिद्रता को भस्म करने का प्रतीक माना जाता है।

मुख्य द्वार पर गुलाल: रंग खेलने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा गुलाल छिड़कें और वहां दो मुखी दीपक जलाएं। यह माता लक्ष्मी के स्वागत का मार्ग प्रशस्त करता है।

Holi 2026
 

