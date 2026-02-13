Main Menu

Shani Pradosh Vrat 2026 : शनि प्रदोष व्रत पर करें शिव मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ, नकारात्मक शक्तियां और दुख होंगे दूर

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 03:06 PM

shani pradosh vrat 2026

सनातन परंपरा में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन जब यह व्रत शनिवार के दिन पड़ता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शनि प्रदोष का यह दुर्लभ योग भगवान शिव की असीम कृपा और शनिदेव के आशीर्वाद को एक साथ पाने का सुनहरा अवसर है।

Shani Pradosh Vrat 2026 : सनातन परंपरा में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन जब यह व्रत शनिवार के दिन पड़ता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शनि प्रदोष का यह दुर्लभ योग भगवान शिव की असीम कृपा और शनिदेव के आशीर्वाद को एक साथ पाने का सुनहरा अवसर है। इस दिन की गई साधना न केवल जीवन के भौतिक कष्टों को हरती है, बल्कि आत्मा को भी नकारात्मकता के जाल से मुक्त करती है। शास्त्रों के अनुसार, शनि प्रदोष के दिन शिव मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना एक अमोघ अस्त्र की तरह काम करता है। मान्यता है कि इस दिव्य स्तोत्र की पावन ध्वनि में वह शक्ति है जो अकाल मृत्यु के भय को मिटा सकती है और जीवन में छाई दुख-दरिद्रता की काली छाया को दूर कर सकती है। तो आइए जानते हैं शिव मृत्युंजय स्तोत्र के स्तोत्र के बारे में-

॥ शिव मृत्युंजय स्तोत्र॥
रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्रृंगनिकेतनं

शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्।

क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवंदितं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

पंचपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं

भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्।

भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं

पंकजासनपद्मलोचनपूजितांगघ्रिसरोरुहम्।

देवसिद्धतरंगिणी करसिक्तशीतजटाधरं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं

नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्।

अंधकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजंगविभूषणं

शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्।

क्ष्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं

दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्।

भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसंघनिबर्हणं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं

सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्।

भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं

संहरन्तमथ प्रपंचमशेषलोकनिवासिनम्।

क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमाव्रतं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

नीलकण्ठं विरुपाक्षं निर्मलं निरूपद्रवम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

॥ इति श्रीपद्मपुराणान्तर्गत उत्तरखण्डे श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॥

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

