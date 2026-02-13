Love Triangle: वैलेंटाइन से पहले बॉयफ्रेंड के करीब आई दूसरी लड़की, गर्लफ्रेंड ने चेहरे पर गोली मार उतारा मौत के घाट

Main Menu

13 Feb, 2026 05:28 PM

Valentine's Day से ठीक पहले रिश्तों के एक खतरनाक मोड़ ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक युवक के इर्द-गिर्द पनपे Love Triangle ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि जलन और गुस्से में भरी गर्लफ्रेंड ने कथित तौर पर दूसरी लड़की को गोली मार दी।

नेशनल डेस्क: Valentine's Day से ठीक पहले रिश्तों के एक खतरनाक मोड़ ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक युवक के इर्द-गिर्द पनपे Love Triangle ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि जलन और गुस्से में भरी गर्लफ्रेंड ने कथित तौर पर दूसरी लड़की को गोली मार दी। 

दरअसल, मुंबई के शिवाजी नगर इलाके से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, मंगलवार दोपहर फुरकानिया क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई एक युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड के पीछे की वजह महज एक शक था कि मृतका आरोपी महिला के बॉयफ्रेंड से बातचीत करती थी।

दिनदहाड़े वारदात से दहल उठा शिवाजी नगर
यह खौफनाक घटना 10 फरवरी 2026 (मंगलवार) की दोपहर को हुई, जब पूरा इलाका अपनी रोजमर्रा की चहल-पहल में व्यस्त था। अचानक चली एक गोली की आवाज ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया। हमलावर ने 19 वर्षीय शिफा को बेहद करीब से निशाना बनाया और उसके चेहरे पर गोली मार दी। लहूलुहान हालत में शिफा को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और चौंकाने वाला खुलासा
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी नगर पुलिस ने तुरंत विशेष टीमों का गठन किया। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने और मुखबिरों से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर दो मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में एक 25 वर्षीय महिला और उसका 23 वर्षीय पुरुष साथी शामिल है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया।

Jealousy और शक की खूनी साजिश
जांच में खुलासा हुआ कि 25 वर्षीय मुख्य आरोपी महिला को काफी समय से यह शक था कि शिफा उसके बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में है और उससे नजदीकियां बढ़ा रही है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ समय से लगातार अनबन और विवाद चल रहा था। ईर्ष्या की इसी आग में जलते हुए महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर शिफा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और मंगलवार को उसे मौत के घाट उतार दिया।

कानूनी कार्रवाई और पुलिस का बयान
DCP समीर शेख ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह पूरी वारदात व्यक्तिगत संबंधों में उपजे विवाद और आपसी रंजिश का परिणाम है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या और संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार कहां से आया और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था।

