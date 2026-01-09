Main Menu

Shattila Ekadashi Daan 2026 : इस एकादशी पर करें विशेष दान, सालभर बनी रहेगी खुशहाली

09 Jan, 2026

shattila ekadashi daan 2026

Shattila Ekadashi Daan 2026 : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और जब बात षटतिला एकादशी की हो, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। साल 2026 की यह पहली एकादशी है, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। षटतिला एकादशी मुख्य रूप से भगवान विष्णु को...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Shattila Ekadashi Daan 2026 : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और जब बात षटतिला एकादशी की हो, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। साल 2026 की यह पहली एकादशी है, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। षटतिला एकादशी मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और जैसा कि इसके नाम षट और तिला से स्पष्ट है, इस दिन तिल का छह विशिष्ट तरीकों से उपयोग और दान करना जीवन के सभी पापों को धो देता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त और उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिनका दान आपके सुख-सौभाग्य में वृद्धि करेगा।

Shattila Ekadashi Daan 2026

षटतिला एकादशी 2026:  
वर्ष 2026 में षटतिला एकादशी 14 जनवरी, बुधवार को मनाई जाएगी। विशेष संयोग यह है कि इसी समय के आसपास मकर संक्रांति का पर्व भी होता है, जिससे दान का फल कई गुना बढ़ जाता है।

इन चीजों का दान बढ़ाएगा आपका सौभाग्य

तिल का दान
इस दिन तिल का दान सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में स्थान पाता है। काले तिल का दान किसी ब्राह्मण को या मंदिर में करें। आप तिल के लड्डू या तिल मिश्रित अनाज का दान भी कर सकते हैं।

गर्म वस्त्रों का दान
माघ का महीना भीषण ठंड का समय होता है। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल, ऊनी कपड़े या जूते-चप्पल दान करना भगवान नारायण की सीधी सेवा माना जाता है। इससे शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है।

Shattila Ekadashi Daan 2026

जल का दान 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जल से भरा पात्र या घड़ा दान करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार में कलह दूर होती है।

गुड़ और घी का दान
गुड़ का दान सूर्य को मजबूत करता है और घी का दान शारीरिक शक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। इन दोनों का दान करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
 

Shattila Ekadashi Daan 2026

