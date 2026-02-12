Shiv Navratri 6th Day 2026 Ujjain : आज उज्जैन में महाकाल का राजसी होलकर श्रृंगार, रजत मुकुट और मुंडमाल से सजा दिव्य दरबार

Edited By Prachi Sharma, Updated: 12 Feb, 2026 12:19 PM

Shiv Navratri 6th Day 2026 Ujjain : महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व के षष्ठम दिवस पर भगवान महाकाल का भव्य होलकर स्वरूप में श्रृंगार किया गया। मंदिर प्रांगण स्थित कोटितीर्थ के तट पर प्रातःकाल श्री कोटेश्वर महादेव का विधि-विधान से पूजन, अभिषेक और आरती संपन्न हुई।

मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार और रुद्रपाठ के साथ विशेष अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। दोपहर बाद लगभग 3 बजे संध्या पूजन संपन्न हुआ, जिसके पश्चात भगवान महाकाल को रजत मुकुट, चंद्र आभूषण, नवीन वस्त्र और भव्य मुंडमाल अर्पित कर आकर्षक होलकर स्वरूप में सजाया गया।

श्रृंगार के दर्शन के लिए भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। मंदिर प्रशासन के अनुसार 15 फरवरी तक प्रतिदिन संध्या समय भगवान महाकाल अलग-अलग दिव्य स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। 12 फरवरी को मनमहेश स्वरूप, 13 फरवरी को उमा-महेश, 14 फरवरी को शिव तांडव श्रृंगार तथा 15 फरवरी को सप्तधान मुखौटा अर्पित कर विशेष दर्शन होंगे।

शिव नवरात्रि के अवसर पर महाकाल मंदिर में आध्यात्मिक वातावरण चरम पर है और देशभर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं।

विशाल ठाकुर

