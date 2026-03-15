Shri Mata Chintpurni : भक्तों के स्वागत को तैयार मां चिंतपूर्णी का दरबार, 50 लाख के फूलों से होगी विशेष सजावट

Shri Mata Chintpurni : चैत्र नवरात्रि के स्वागत को लेकर श्री चिंतपूर्णी मंदिर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। 19 मार्च से शुरू होने वाले इस पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बार...

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Shri Mata Chintpurni : चैत्र नवरात्रि के स्वागत को लेकर श्री चिंतपूर्णी मंदिर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। 19 मार्च से शुरू होने वाले इस पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बार मंदिर को विभिन्न रंगों और सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा, जिससे पूरे परिसर में श्रद्धा और सुंदरता का अनोखा वातावरण बनेगा।

मंदिर प्रशासन के अनुसार सजावट का काम लगातार जारी है और नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले तक इसे पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि पर्व के पहले ही दिन श्रद्धालुओं को मां के दरबार में आकर्षक और दिव्य दृश्य देखने को मिले। हर साल की तरह इस बार भी देश-विदेश से बड़ी संख्या में भक्त माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, इसलिए मंदिर की खास सजावट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी।

जानकारी के मुताबिक इस बार मंदिर को सजाने के लिए करीब 50 लाख रुपये के फूलों का उपयोग किया जाएगा। इन फूलों से मंदिर के मुख्य द्वार, परिक्रमा मार्ग, भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों को अलग-अलग डिजाइनों के साथ सजाया जाएगा। फूलों की महक और रंगीन सजावट के बीच भक्तों को मां के दरबार में एक खास आध्यात्मिक अनुभूति होगी।

मंदिर के पुजारी अमन कालिया ने बताया कि इस बार सजावट की जिम्मेदारी दिल्ली के श्रद्धालु प्रवीण क्वात्रा ने ली है। प्रवीण क्वात्रा ‘क्वात्रा टेंट हाउस’ के संचालक हैं और उन्हें पहली बार चिंतपूर्णी मंदिर को सजाने का मौका मिला है। इससे पहले वे वैष्णो देवी मंदिर में भी सजावट का कार्य कर चुके हैं।

उन्होंने बताया कि इस बार मंदिर को बेहद भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। खास किस्म के फूलों और आधुनिक सजावट तकनीकों की मदद से ऐसा माहौल बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को माता रानी के दरबार में एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव मिल सके। नवरात्रि के दिनों में मां चिंतपूर्णी के दरबार में हर साल आस्था और भक्ति का विशेष संगम देखने को मिलता है।