Shubh Muhurat 2026: 14 अप्रैल के बाद खरमास समाप्त होते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें अप्रैल और मई 2026 के शुभ दिन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Apr, 2026 10:41 AM
Shubh Muhurat 2026: हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ अवधि माना जाता है, जिसके दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तब खरमास लगता है।
Shubh Muhurat 2026: हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ अवधि माना जाता है, जिसके दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तब खरमास लगता है।
वर्ष 2026 में खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक रहेगा। इसके समाप्त होते ही 15 अप्रैल से विवाह और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार रहता है।
अप्रैल 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त
खरमास समाप्त होते ही अप्रैल 2026 में विवाह के कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। 15, 20, 21, 25, 27, 28 और 29 अप्रैल को अलग-अलग नक्षत्रों में शादी के लिए उत्तम समय बन रहा है। इन तिथियों पर दिन और रात्रि दोनों समय में शुभ योग बन रहे हैं, जिससे विवाह जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं।
मई 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त
मई 2026 में भी विवाह के लिए कई शुभ तिथियां हैं। 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 और 14 मई को विभिन्न नक्षत्रों में विवाह के लिए अनुकूल मुहूर्त बन रहे हैं। इन दिनों में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति शुभ मानी जा रही है, जिससे दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है।
Griha Pravesh Muhurat 2026: गृह प्रवेश के शुभ दिन
अप्रैल 2026
20 अप्रैल – गृह प्रवेश के लिए विशेष शुभ दिन
मई 2026
4 मई
8 मई
13 मई
इन तिथियों पर विधि-विधान से गृह प्रवेश करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।
खरमास का महत्व
खरमास को भले ही मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन यह अवधि पूजा-पाठ, साधना और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ होती है। इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य विशेष फल प्रदान करते हैं। 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होते ही विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए शुभ समय शुरू हो जाएगा। अप्रैल और मई 2026 में कई उत्तम मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिनमें विवाह या गृह प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं।