Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Shukra Rashi Parivartan 2026 : राम नवमी पर बड़ा ज्योतिषीय बदलाव ! शुक्र का मेष में गोचर इन 4 राशियों को दिलाएगा जबरदस्त धन लाभ

Shukra Rashi Parivartan 2026 : राम नवमी पर बड़ा ज्योतिषीय बदलाव ! शुक्र का मेष में गोचर इन 4 राशियों को दिलाएगा जबरदस्त धन लाभ

Edited By Updated: 12 Mar, 2026 03:05 PM

shukra rashi parivartan 2026

Shukra Rashi Parivartan 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन मानव जीवन और वैश्विक घटनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। वर्ष 2026 में राम नवमी का पावन पर्व अत्यंत विशेष माना जा रहा है क्योंकि इसी दिन सौंदर्य, प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के कारक...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Shukra Rashi Parivartan 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन मानव जीवन और वैश्विक घटनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। वर्ष 2026 में राम नवमी का पावन पर्व अत्यंत विशेष माना जा रहा है क्योंकि इसी दिन सौंदर्य, प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। 25 मार्च 2026 को शुक्र मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में शुक्र का यह गोचर अग्नि तत्व की राशि में होने के कारण बहुत ही गतिशील और ऊर्जावान माना जा रहा है। विशेषकर राम नवमी जैसे शुभ दिन पर यह परिवर्तन होना, कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शुक्र का मेष राशि में जाना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो आर्थिक रूप से विकास करना चाहते हैं।

शुक्र का मेष गोचर
शुक्र का मेष राशि में गोचर भौतिक सुख-सुविधाओं में अचानक वृद्धि के संकेत देता है। शुक्र यहां मंगल की राशि में होते हैं, जो साहस, पराक्रम और जुनून का प्रतीक है। इस गोचर के दौरान, जीवन में नई शुरुआत करने का उत्साह बढ़ेगा। राम नवमी के दिन इस ग्रह का परिवर्तन यह दर्शाता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति और सही कर्म के मार्ग पर है, उसे देवी की विशेष कृपा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी।

Shukra Rashi Parivartan 2026

और ये भी पढ़े

इन 4 राशियों के लिए शुक्र का गोचर लाएगा धन वर्षा

मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके ही लग्न भाव में हो रहा है। राम नवमी के शुभ दिन पर शुक्र का आपके व्यक्तित्व में प्रवेश करना आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा। आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप व्यापार में हैं, तो नई डील्स मिल सकती हैं।
इस दौरान आप विलासितापूर्ण वस्तुओं पर खर्च करेंगे और आपका सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। निवेश से जुड़े मामलों में यह समय अत्यधिक फलदायी है।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर ग्यारहवें भाव यानी 'लाभ भाव' में हो रहा है। ज्योतिष में ग्यारहवां भाव आय और इच्छा पूर्ति का स्थान है। आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या इन्क्रीमेंट मिलने की प्रबल संभावना है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क होने के कारण आपके आर्थिक काम आसान हो जाएंगे। लंबे समय से रुका हुआ धन इस अवधि में वापस मिल सकता है।

सिंह राशि
सिंह राशि के लिए शुक्र का मेष गोचर नौवें भाव यानी भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य के स्थान पर शुक्र का आना आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यदि आप विदेश यात्रा या बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंधित कार्यों में हैं, तो आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में भारी सुधार आएगा। रुका हुआ पैतृक संपत्ति का मामला भी सुलझ सकता है। धर्म-कर्म और दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक और आर्थिक शांति मिलेगी।

Shukra Rashi Parivartan 2026

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर पांचवें भाव यानी संतान और बुद्धि भाव में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए रचनात्मकता और निवेश के मामले में स्वर्ण काल की तरह है। शेयर बाजार या सट्टा बाजार जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे अनुकूल है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी, जिससे आप कठिन आर्थिक समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

धन लाभ बढ़ाने के लिए करें ये विशेष उपाय

सफेद वस्तुओं का दान: शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार या राम नवमी के दिन सफेद मिठाई या दूध का दान जरूरतमंदों को करें।
मां लक्ष्मी की पूजा: राम नवमी के दिन मां दुर्गा के साथ-साथ मां लक्ष्मी का भी ध्यान करें। उन्हें कमल का फूल अर्पित करना शुक्र के दोषों को दूर करता है।
शुक्र मंत्र: ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम: का जाप करें। यह मंत्र आपकी आर्थिक स्थिति में आ रही बाधाओं को दूर करने में सक्षम है।
इत्र का प्रयोग: शुक्र सौंदर्य और सुगंध के ग्रह हैं। नियमित रूप से इत्र या सुगंध का प्रयोग करने से शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

Shukra Rashi Parivartan 2026

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!