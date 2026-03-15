Singh Rashifal 16 March : सिंह राशि के लिए 16 मार्च बनेगा टर्निंग प्वाइंट, किस्मत देगी बड़ा साथ

Singh Rashifal 16 March : सिंह राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन केवल एक साधारण तारीख नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' साबित होने वाला है। सूर्य के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर आज एक ऐसी स्थिति का निर्माण...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Singh Rashifal 16 March : सिंह राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन केवल एक साधारण तारीख नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' साबित होने वाला है। सूर्य के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर आज एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है, जहां आपकी बरसों की तपस्या और मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। आज के दिन सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक होगी। आपकी नेतृत्व क्षमता और साहस आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जिसकी आपने कल्पना की थी।

कैसा रहेगा आज का टर्निंग पॉइंट ?

16 मार्च को सिंह राशि के लिए राजयोग जैसी स्थितियां बन रही हैं। आज आपकी राशि का स्वामी सूर्य बलवान स्थिति में है, जो आपको समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान दिलाएगा। यदि आप पिछले कुछ समय से दिशाहीन महसूस कर रहे थे या आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जा रहा है, तो आज स्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। आज आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है, जिससे न केवल आपके बिगड़े काम बनेंगे, बल्कि आपको भविष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग भी दिखाई देगा।

करियर और कार्यक्षेत्र

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके किसी पुराने प्रोजेक्ट या आईडिया से बेहद प्रभावित होंगे। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन कोई शुभ सूचना ला सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन 'बड़ा दांव' खेलने का है। यदि आप किसी नए बिजनेस वेंचर या विदेशी कंपनी के साथ जुड़ने की सोच रहे हैं, तो आज की बातचीत आपके हक में रहेगी। राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को आज बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। जो जातक ग्लैमर, फिल्म, मीडिया या लेखन के क्षेत्र में हैं, उन्हें आज अपनी प्रतिभा के लिए कोई पुरस्कार या विशेष पहचान मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से 16 मार्च का दिन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। लॉटरी या शेयर बाजार में रुचि रखने वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्यशाली हो सकता है । यदि कोई बड़ा भुगतान (Payment) लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज वह आपके खाते में आ सकता है। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं और ठाट-बाट पर धन खर्च करेंगे। नया वाहन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए दिन उत्तम है।

पारिवारिक और प्रेम जीवन:

सिंह राशि वाले स्वभाव से उदार और सुरक्षात्मक होते हैं। आज आपके परिवार में आपका वर्चस्व और प्यार दोनों बढ़ेंगे। घर के बड़ों का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और उनकी सलाह आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी। परिवार में किसी उत्सव या पार्टी का माहौल बन सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा। आप अपने पार्टनर को किसी ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ आप दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आए। विवाह के प्रस्ताव मिलने के प्रबल योग हैं। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपका अनुसरण करेंगे।

स्वास्थ्य:

सिंह राशि के जातक आज शारीरिक रूप से बहुत फिट और मानसिक रूप से सतर्क महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन उत्साह में आकर अपनी डाइट की अनदेखी न करें। हृदय रोगियों को आज तनाव से बचना चाहिए। सुबह की सैर और सूर्य नमस्कार आपके तेज को और बढ़ाएगा। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त पानी पिएं।

सफलता के लिए क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

सूर्योदय के समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें (रोली और लाल फूल डालकर)।

अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें और उनके चरण स्पर्श करें।

क्या न करें:

आज अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना टर्निंग पॉइंट आपके विपरीत भी जा सकता है।

किसी को छोटा न समझें और कड़वे वचनों का प्रयोग करने से बचें।

आलस्य और देर तक सोने की आदत का त्याग करें।

विशेष ज्योतिषीय उपाय

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ: यह सिंह राशि वालों के लिए रामबाण है। इससे शत्रु परास्त होंगे और करियर में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी।

लाल वस्त्र का दान: किसी मंदिर में या जरूरतमंद को लाल कपड़ा या गेहूं दान करें। इससे सूर्य ग्रह की स्थिति और भी मजबूत होगी।

केसर का तिलक: माथे पर केसर का तिलक लगाएं, इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और मानसिक शांति बनी रहेगी।

