Sri Guru Granth Sahib : गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार मामले में यू.के. में हलचल,10 जनवरी को विलेनहॉल में होगी पंथक बैठक

लंदन (सर्बजीत सिंह बनूड़): श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों के साथ जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर यू.के. के सिख भाईचारे में भारी चिंता पाई जा रही है। एक हिंदू मंदिर की ओर से स्वरूपों की कथित चोरी संबंधी दर्ज करवाए गए केस की सुनवाई 19 जनवरी, 2026 से क्राऊन कोर्ट में शुरू होने जा रही है।

इस गंभीर मामले को देखते हुए समूह पंथक जत्थेबंदियों, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों और संगत की ओर से 10 जनवरी को गुरु नानक गुरुद्वारा साहिब, विलेनहॉल में एक अति-महत्वपूर्ण योजना बैठक बुलाई गई है।

बैठक की जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह और हरजिंदर सिंह खेला ने कहा कि बैठक का मकसद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार के लिए एक सांझी और सैद्धांतिक रणनीति तैयार करना है। उनकी ओर से यू.के. भर की समूह पंथक जत्थेबंदियों और संगत को बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है।

