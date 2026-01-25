Main Menu

Tarot Card Rashifal (26th January): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 01:01 PM

tarot card rashifal

मेष: आज मन में कुछ अज्ञात भय या चिंता रह सकती है। खर्चों की अधिकता के कारण बजट बिगड़ सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें।

मेष: आज मन में कुछ अज्ञात भय या चिंता रह सकती है। खर्चों की अधिकता के कारण बजट बिगड़ सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर आंखों और नींद की समस्या परेशान कर सकती है। 

वृषभ: आज का दिन आर्थिक लाभ लेकर आया है। आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। बड़े भाई-बहनों या मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उत्तम है। 

मिथुन: कार्यक्षेत्र और करियर के लिहाज से आज का दिन बहुत मजबूत है। अधिकारी वर्ग आपकी मेहनत से प्रसन्न रहेगा। नई नौकरी के अवसर या पदोन्नति की संभावना बन रही है। व्यापार में वृद्धि होगी। हालांकि, काम की व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे।

कर्क: आज भाग्य पूरी तरह आपके साथ है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। उच्च शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। 

सिंह: आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट या चोट लगने की आशंका है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। अचानक कोई अनचाहा खर्च सामने आ सकता है। 

कन्या: वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए आज का दिन बेहतरीन है। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और सुखद समय बीतेगा। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं, तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। 

तुला: आज आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं। कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। 

वृश्चिक: विद्यार्थियों और प्रेमियों के लिए आज का दिन शानदार है। आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है।आज आप अपनी बुद्धि के बल पर कठिन समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे।  

धनु : आज आपका ध्यान पारिवारिक सुख और घरेलू सुविधाओं पर रहेगा। घर की साज-सज्जा या मरम्मत पर खर्च कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए दिन अच्छा है लेकिन कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा।

मकर: आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। भाई-बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। नए साहस भरे कदम उठाने के लिए आज का दिन उत्तम है।

कुंभ: आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। धन संचय करने में सफल रहेंगे और परिवार में किसी उत्सव जैसा माहौल रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे आप बिगड़े हुए काम बना लेंगे। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। खान-पान का आनंद लेंगे, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखें। 

मीन: आज आत्मविश्वास चरम पर होगा और आप जो भी निर्णय लेंगे, वह सही साबित होगा। मानसिक रूप से आप शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। 

