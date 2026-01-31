Tarot Card Rashifal (1st February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Feb, 2026 07:38 AM
मेष राशि
आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें। प्रेम जीवन में हल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन बातचीत से सब सुलझ जाएगा। सेहत सामान्य रहेगी।
शुभ रंग: लाल
वृषभ राशि
आज का दिन आर्थिक रूप से संतोषजनक रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। खान-पान का ध्यान रखें।
शुभ रंग: सफेद
मिथुन राशि
आज आपकी बातचीत की कला आपको आगे बढ़ाएगी। इंटरव्यू या मीटिंग में सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन में ईमानदारी ज़रूरी है। पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है। मानसिक तनाव से बचें।
शुभ रंग: हरा
कर्क राशि
आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। सेहत के लिए आराम ज़रूरी है।
शुभ रंग: क्रीम
सिंह राशि
आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। आंखों या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है।
शुभ रंग: गोल्डन
कन्या राशि
आज आपको अपने काम की सराहना मिल सकती है। योजनाएं सफल होंगी। प्रेम जीवन में ज्यादा सोच-विचार से बचें। सेहत में सुधार रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें।
शुभ रंग: नीला
तुला राशि
आज संतुलन बनाकर चलने का दिन है। रिश्तों में मधुरता आएगी। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
शुभ रंग: गुलाबी
वृश्चिक राशि
आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी। गुप्त योजनाएं सफल हो सकती हैं। प्रेम जीवन में भावनाओं पर काबू रखें। धन लाभ के योग हैं। सेहत ठीक रहेगी।
शुभ रंग: मैरून
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा या नए संपर्क से लाभ हो सकता है। प्रेम जीवन में खुशखबरी मिल सकती है। पढ़ाई और करियर में प्रगति होगी। आलस्य से बचें।
शुभ रंग: पीला
मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में गंभीर बातचीत संभव है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
शुभ रंग: भूरा
कुंभ राशि
आज नए विचार और अवसर मिल सकते हैं। दोस्ती से फायदा होगा। प्रेम जीवन में अचानक बदलाव संभव है। टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी।
शुभ रंग: बैंगनी
मीन राशि
आज का दिन शांत और सकारात्मक रहेगा। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। नींद पूरी लें।
शुभ रंग: समुद्री हरा