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Tarot Card Rashifal (15th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष राशि आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। किसी पुराने काम को

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। किसी पुराने काम को पूरा करने में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें।

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रह सकता है। कामकाज में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन राशि
आज मिथुन राशि के लोगों को कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी या व्यापार से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा।

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। रिश्तों में समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है।

सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। सामाजिक सम्मान भी बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर रहने की संभावना है।

कन्या राशि
आज कन्या राशि के लोगों को अपने कामों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

तुला राशि
तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। कामकाज में व्यस्तता रह सकती है, लेकिन आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

वृश्चिक राशि
आज वृश्चिक राशि के लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर तनाव हो सकता है। हालांकि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति बेहतर हो सकती है।

धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रह सकता है। नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल हो सकता है। किसी यात्रा की योजना बन सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। कामकाज में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। हालांकि आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा रह सकता है। नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शांत और सकारात्मक रह सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है।

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