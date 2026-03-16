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Tarot Card Rashifal (17th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष राशि आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और कोई नया अवसर

मेष राशि
आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और कोई नया अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

वृषभ राशि
आज आप धन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले पर विचार कर सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। परिवार का सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा।

मिथुन राशि
आज लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आ सकता है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें।

सिंह राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी।

कन्या राशि
आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। समय पर आराम करना जरूरी होगा।

तुला राशि
आज रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ के योग बन सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें।

वृश्चिक राशि
आज आपको सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर में नया अवसर मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। धैर्य और समझदारी से काम करें।

धनु राशि
आज यात्रा के योग बन सकते हैं। काम के सिलसिले में नई जगह जाने का अवसर मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से आपके कई महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं।

मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका परिणाम भी सकारात्मक मिल सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

कुंभ राशि
आज नए लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। ये संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा।

मीन राशि
आज भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। परिवार का सहयोग और सकारात्मक सोच आपके दिन को बेहतर बना सकती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

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