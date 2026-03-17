Tarot Card Rashifal (18th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 18 Mar, 2026 04:30 AM
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें और खानपान में लापरवाही न करें।
मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए थोड़ा व्यस्त रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम से थकान महसूस हो सकती है।
सिंह राशि
आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। कामकाज में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप उन्हें संभाल लेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।
वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके लिए सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
मकर राशि
आज का दिन मकर राशि के लिए मेहनत का फल देने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ की संभावना है। परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे। मानसिक रूप से आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें।