Tarot Card Rashifal (25th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Feb, 2026 04:30 AM
मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में
मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृषभ राशि
आज धैर्य से काम लेने की जरूरत है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
मिथुन राशि
आज का दिन मिलाजुला परिणाम देगा। कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टालना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।
कर्क राशि
आज आपको मेहनत का फल मिल सकता है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी संभव हैं।
सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
कन्या राशि
आज आपको संयम से काम लेना होगा। किसी बात को लेकर मन चिंतित रह सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
तुला राशि
आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।
वृश्चिक राशि
आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। किसी से विवाद की स्थिति बन सकती है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। परिवार में किसी बड़े का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा।
धनु राशि
आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। यात्रा का योग बन सकता है।
मकर राशि
आज आपको मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। करियर में प्रगति होगी। निवेश से लाभ संभव है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।
मीन राशि
आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। किसी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।