Tarot Card Rashifal (20th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Feb, 2026 03:01 PM
मेष राशि
मेष राशि
आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ राशि
आज धैर्य रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। सोच-समझकर बोलें। धन के मामले में सावधानी रखें। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। शाम को मित्रों से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी।
मिथुन राशि
आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी में परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए लाभ का योग है। परिवार का सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
कर्क राशि
भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। कार्यक्षेत्र में थोड़ी बाधाएँ आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें। परिवार का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट संबंधी समस्याओं से सावधान रहें।
सिंह राशि
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता के कारण लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। व्यवसाय में नए अनुबंध मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कन्या राशि
आज का दिन संतुलित रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
तुला राशि
आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृश्चिक राशि
आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और संयम से काम लें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। दिन के अंत में स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। यात्रा का योग बन सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
मकर राशि
आज जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य में हल्की थकान संभव है।
कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नए विचार लाभदायक साबित होंगे। आर्थिक लाभ संभव है। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मीन राशि
आज आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।