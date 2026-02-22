Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (23rd February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (23rd February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 04:40 AM

tarot card rashifal

मेष राशिफल- आज किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष राशिफल- आज किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, अति आत्मविश्वास से बचें।

वृष राशिफल- आज करियर में बड़े अवसर और नई चुनौतियां एक साथ आएंगी। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशिफल- आज आज का दिन संचार और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। व्यापारियों को बड़ा मुनाफा हो सकता है। लव लाइफ में थोड़ी अनबन संभव है, इसलिए बातचीत से मसले सुलझाएं।
 
कर्क राशिफल- आज धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आज आपकी भावुकता बढ़ सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दिमाग से लें।

सिंह राशिफल- आज आपका भाग्य चमकेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। पेट से संबंधित स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर के खाने से बचें।

कन्या राशिफल- आज करियर में बड़ा ब्रेक मिल सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज सफलता मिल सकती है। निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।
 
तुला राशिफल- आज सफलता का खास संयोग बन रहा है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
 
वृश्चिक राशिफल- आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि, कार्यस्थल पर वाद-विवाद से दूर रहें। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं।

धनु राशिफल- आज अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। रुका हुआ कोई सरकारी काम आज बन सकता है।

मकर राशिफल- आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, जिससे शारीरिक थकान महसूस होगी। भूमि या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी।

कुंभ राशिफल- आज भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे निवेशों से भविष्य में बड़ा लाभ होगा। आज नए लोगों से मुलाकात होगी जो करियर में मददगार साबित होंगे।

मीन राशिफल- आज आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपकी रचनात्मकता की लोग प्रशंसा करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। सेहत में सुधार देखने को मिलेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!